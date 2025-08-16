Polémico y surrealista gol del Barça en Son Moix con un jugador del Mallorca caído

Liada de las gordas en la primera jornada de Liga del Barça. El segundo gol de los blaugrana fue muy polémico ya que Ferrán Torres golpeó el balón enviándolo a la escuadra mientras el defensor Raíllo estaba dentro del área en el suelo después de haber recibido un balonazo en la cara. Los futbolistas del Mallorca se quedaron medio paralizados y el delantero del Barça lo aprovechó para marcar. Y ahí se lió porque los mallorquinistas entendían que el partido se debió parar.

La jugada, en el minuto 23, comenzó con un potente chut de Lamine Yamal, que impactó en la cabeza del central Raíllo. Inmediatamente, el central cayó fulminado al suelo y estuvo ahí durante unos segundos mientras el Barça mantenía el balón sin saber que hacer hasta que Ferrán Torres se sacó un disparo monumental desde fuera del área, que superó al portero balear. Fue un golazo porque el balón entró por la escuadra.

Los jugadores del Mallorca se comieron al árbitro, mientras Raíllo seguía en el suelo. El colegiado José Luis Munuera Montero entendió que el impacto a Raíllo no fue tan fuerte y que el jugador se quedó en el suelo para evitar la jugada ofensiva del Barça. Mientras que los mallorquinistas protestaban porque, normalmente, se para el juego cuando un futbolista recibe un golpe en la cabeza por precaución. Hubo tarjeta amarilla para Morlanes por protestar y el técnico, Jagoba Arrasate, salió de su área técnica visiblemente indignado.

El momento fue un poco surrealista porque los jugadores del Barça no tenían claro si debían celebrar el gol hasta que Munuera les confirmó que lo daba. A partir de ese momento, la grada de Son Moix se ha encendido en contra del colegiado.