El polémico mural de Lamine ya tiene sentencia: "La gestión es una vergüenza"

El pueblo es soberano. Es más, debe de tener la posibilidad de participar en decisiones colectivas que afecten directamente a sus vidas. A su día a día. Y, en el barrio de la Torreta, que forma parte del municipio de La Roca del Vallés, se decidió eliminar el mural de la Plaça Valldoriolf dedicado a Lamine Yamal que tanta crispación desató en parte - no todo - del vecindario.

Pongámonos en contexto. A finales del pasado mes de octubre, la Plaça Valldoriolf - plaza pública del barrio de la Torreta - se llenó de color con la pintura del mural "Un viatge per la infància de Lamine", como parte del proyecto de responsabilidad social corporativa de 'OPPO' en colaboración con el '10' del Barça. En septiembre, la empresa de teléfonos inteligentes y la madre de Lamine, Sheila Ebana, protagonizaron una campaña que incluyó un taller creativo en la escuela primaria del '10' azulgrana en Granollers, l'Escola Pereanton. Se invitó, asimismo, a niños del CF La Torreta a participar en la creación de dicho mural.

"Un viatge per la infància de Lamine", mural ubicado en la Plaça Valldoriolf de la Torreta / Clàudia Espinosa

La iniciativa, sin embargo, no fue del todo acogida por parte del barrio. La Associació de Veïns de la Torreta propuso a l'Ajuntament de la Roca del Vallès reubicar una pintura que se tendría que haber realizado en el campo de fútbol de la Torreta, como estaba previsto en un inicio. Pero no se pudo llevar a cabo porque no había suficiente muro. "Tenían que buscar otro sitio y no midieron las consecuencias de ponerlo en una plaza pública", expresó a SPORT Encarna Cobo, vocal de la Associació de Veïns de la Torreta, la pasada semana.

División en el barrio

Las quejas de parte del vecindario se centraban, en su mayoría, en la ubicación del mural. Otras apuntaban a que Lamine apenas pasó tres años en el club del barrio y nunca mencionaba públicamente a la Torreta. Y algunas, lamentablemente, tenían un claro trasfondo racista. Cabe recordar, eso sí, que a finales de mayo de 2024, mes y medio antes del inicio de la Eurocopa, el '10' culé se dio un baño de masas en el club que le vio dar sus primeros toques a un balón y atendió a todos y cada uno de los niños del barrio, eufóricos por fotografiarse e, incluso, pelotear con la gran promesa del fútbol mundial.

La Plaça Valldoriolf de la Torreta, ubicación del polémico mural de Lamine Yamal / Clàudia Espinosa

El Ajuntament de la Roca del Vallès "reconoció su error" y preparó una encuesta mediante la 'App Tràmit' para recoger la opinión del vecindario respecto al mural. El plazo para responder sería desde el lunes 24 al domingo 30 de noviembre y podría votar todo aquel que fuese mayor de edad y estuviese empadronado en el núcleo de la Torreta.

Una encuesta que traería cola

Un par de días más tarde, optó por abrir una votación presencial que tendría lugar el miércoles 26 de noviembre en el Casal del barrio. Y, que dicha encuesta solo dé dos opciones de respuesta ("Mantenerlo tal y como está actualmente, me gusta como colorea nuestro municipio" o "borrarlo de donde se encuentra actualmente y no colocarlo en ninguna otra ubicación de nuestro municipio"), volvió a agitar un ambiente que parecía estar algo más calmado.

"La solución es que vaya al campo de fútbol. Si lo quitan del todo, perjudica al club", manifestaba la vocal de la Associació de Veïns. Si se retiraba antes del plazo acordado, se iba a solucionar con una multa de por medio... y que tendría que asumir el barrio.

Los resultados de dicha encuesta salieron el jueves a la luz y ganó el 'no'. El 69,6% de los vecinos votaron a favor de retirar el mural y el 30,45% restante optó por mantenerlo. La alcaldesa de la Roca del Vallés, Marta Pujol, explicó cómo se iba a solucionar el asunto a través de un vídeo que se publicó en las redes sociales de L'Ajuntament. "Ya nos hemos puesto en contacto con la fundación para retirar el mural lo antes posible sin perjuicio para el club de fútbol", afirmó.

Dicha publicación se llenó de comentarios que criticaron duramente la gestión de un Ajuntament que centró todos sus esfuerzos en zanjar este tema pero no en solucionar otras necesidades del barrio. "Es una vergüenza la gestión en seguridad del pueblo", apunta un usuario. "Si los vecinos fuéramos así con todo, el pueblo brillaría", comenta otro. "Lamentable esta votación", escriben.