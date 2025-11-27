El polémico mural de Lamine que provoca división en el barrio de la Torreta: "No midieron las consecuencias"

Lamine Yamal dio sus primeros pasos en el CF La Torreta. Nació en Esplugues de Llobregat y su familia se mudó a Granollers y, posteriormente, a Mataró, al barrio de Rocafonda. Los ojeadores del Barça detectaron rápidamente su talento cuando militaba en el club del barrio que pertenece al municipio de la Roca del Vallés, donde empezó a formarse con apenas cuatro añitos. Se incorporó a La Masia con siete años, inciándose en equipo más pequeño del escalafón del fútbol formativo, el prebenjamín. El resto de la historia lo conocen todos.

Visita sorpresa antes de la Euro

A finales de mayo de 2024, mes y medio antes del inicio de la Eurocopa, volvió a sus orígenes. Se dio un baño de masas en el club que le vio dar sus primeros toques a un balón y atendió a todos y cada uno de los niños del barrio, eufóricos por fotografiarse e, incluso, pelotear con la gran promesa del fútbol mundial.

Por aquel entonces, a sus aún 16 añitos, ya era el futbolista insignia del Barça y estaba a punto de firmar una Eurocopa antológica. Gran favorito junto a Ousmane Dembélé al Balón de Oro 2025, tuvo que 'conformarse' con conquistar su segundo Kopa consecutivo - galardón que puede seguir ganando hasta los 21 años -.

Lamine atendió con amabilidad y paciencia a los niños de La Torreta / Dani Barbeito

A finales del pasado mes de octubre, la Plaça Valldoriolf - plaza pública del barrio de la Torreta - se llenó de color con la pintura del mural "Un viatge per la infància de Lamine", como parte del proyecto de responsabilidad social corporativa de 'OPPO' en colaboración con Lamine Yamal. Y es que, en septiembre, la empresa de teléfonos inteligentes y la madre de Lamine, Sheila Ebana, protagonizaron una campaña que incluyó un taller creativo en la escuela primaria del '10' azulgrana en Granollers, l'Escola Pereanton.

Se invitó, asimismo, a niños del CF La Torreta a participar en la creación de dicho mural. Y 'OPPO' donó equipamiento deportivo, instrumentos musicales y dispositivos tecnológicos para las instituciones mencionadas.

Descontento

Ahora bien, dicha iniciativa generaría opiniones dispares entre el vecindario de la Torreta desde el primer momento en el que el mural apareció en la Plaça Valldoriolf. Y, por ello, la Associació de Veïns de la Torreta propuso a l'Ajuntament de la Roca del Vallès reubicar una pintura que se tendría que haber realizado en el campo de fútbol de la Torreta, como estaba previsto en un inicio. "Fueron primero a mirar allí [campo de fútbol], pero lo que ellos querían hacer no cabía allí. Tenían que buscar otro sitio y no midieron las consecuencias de ponerlo en una plaza pública", relata a SPORT Encarna Cobo, vocal de la Associació de Veïns de la Torreta.

Ahí radican las quejas de parte del barrio, en la ubicación del mural: "Las plazas son zonas neutrales. Si te fijas, en las plazas nunca hay anuncios. Es de todos los vecinos y cada uno piensa de una forma diferente. Imagina que mañana viene otra empresa telefónica con otro jugador y pone otra publicidad. No se puede. Solo se puede si el Ayuntamiento lo autoriza, como ahora, y han pagado un año para estar ahí. Pero no han medido el impacto: si es algo deportivo, debería ir en el campo de fútbol. Pero fue la empresa la que dijo que allí no había suficiente muro", aporta Mari Carmen Díaz, presidenta de la Associació de Veïns de la Torreta.

La Plaça Valldoriolf de la Torreta, ubicación del polémico mural de Lamine Yamal / Clàudia Espinosa

Una encuesta limitada

El Ajuntament de la Roca del Vallès "reconoce su error" y está en busca de una solución que contente a todas las partes. Preparó una encuesta mediante la 'App Tràmit' para recoger la opinión del vecindario respecto al mural de Lamine Yamal. El plazo para responder sería desde el lunes 24 al domingo 30 de noviembre y podría votar todo aquel que sea mayor de edad y esté empadronado en el núcleo de la Torreta.

Lamine Yamal no se ha cansado de fotografiarse con todo el mundo en el homenaje que le ha rendido el CF La Torreta / Dani Barbeito

Un par de días más tarde, optó por abrir una votación presencial que tendría lugar el miércoles 26 de noviembre en el Casal del barrio. Y, que dicha encuesta solo dé dos opciones de respuesta ("Mantenerlo tal y como está actualmente, me gusta como colorea nuestro municipio" o "borrarlo de donde se encuentra actualmente y no colocarlo en ninguna otra ubicación de nuestro municipio"), volvió a agitar un ambiente que parecía estar algo más calmado.

"Es una encuesta mal hecha. No se sostiene por ningún lado", opinan desde la Associació de Veïns de la Torreta. "La solución es que vaya al campo de fútbol. Si lo quitan del todo, perjudica al club", manifiesta Encarna Cobo, vocal de la Associació. Hay un contrato firmado y, si se retira el mural antes del plazo establecido, se solucionará con una multa de por medio.

"La tendría que pagar el barrio. Algunos dicen que la pague el Ayuntamiento, pero no se dan cuenta de dónde sale ese dinero. Todo va muy lento, aún estamos negociando", añade la presidenta, Mari Carmen Díaz.

"Un viatge per la infància de Lamine", mural ubicado en la Plaça Valldoriolf de la Torreta / Clàudia Espinosa

"Los niños estaban felices... hasta los del Madrid"

"Cuando se hizo la presentación del club, se les dio una camiseta del Barça a todos. Los niños estaban felices... hasta los del Madrid. Y ahora están haciendo una lista de material que necesitan: balones, porterías, conos... pero si se retirase el mural, el club sale perjudicado totalmente. Intentamos encontrar una solución para que todos estén contentos, pero hay gente muy radical", cuentan.

"Con esta votación no conseguiremos nada: solo que lo quiten y que no se ponga en ningún sitio, con consecuencias para el club de fútbol. Hay que ser realistas e intentar negociar: ya que está puesto, que no molesta ahora, intentar acordar que cuando acabe el año se mueva al campo de fútbol", concluyen. Habrá que estar pendientes a los resultados de la votación que finaliza el próximo domingo 30 de noviembre.