Polémico Mbappé: "Mi voto para el Balón de Oro es para Dembélé y no Lamine"

Kylian Mbappé no pudo ser más claro en la previa del partido por el tercer y cuarto puesto de la UEFA Nations League y se posicionó de forma muy clara en el debate sobre el Balón de Oro. El delanteró del Real Madrid consideró que su compañero de selección Ousmane Dembélé merece llevarse el premio al major jugador del mundo, que se entregará en París el próximo 22 de septiembre, por delante de Lamine Yamal.

"¿Votaría por Dembélé? Sí. ¿De verdad hace falta explicarlo? Estamos hablando de Lamine Yamal y Dembélé, yo voy por Dembélé. ¡Está clarísimo!", expresó con contundencia en rueda de prensa Mbappé a pesar de haber sufrido en sus propias carnes, tanto con el Madrid como con la selección francesa, el talento del mago de Rocafonda.

Para Mbappé, sin embargo, "aún pueden pasar muchas cosas hasta septiembre". "Las cosas evolucionan muy rápidamente como han demostrado los últimos ganadores. En esta época no estábamos hablando de jugadores concretos que finalmente ganaron. A día de hoy hablamos de Ousmane y Lamine, por eso he respondido", argumentó.

Preguntado por la consecución de la Champions League por el PSG justo el año después de su salida, el atacante merengue no solo no se mostró preocupado por este asunto, sino que felicitó al club francés. "Se lo merecen. Sufrieron muchos problemas, yo también, pasamos por todas las etapas de la Champions excepto la victoria. Eran el mejor equipo de Europa. No recuerdo haver visto un 5-0 en una final. Fue 100% merecida, se han convertido en el equipo al que todo el mundo quiere ganar", reflexionó.

A Mbappé no le gustó nada que un periodista definiera la temporada del Madrid como un año "en blanco", pues "hemos ganado dos títulos". "Aquí está la importancia de las palabras. Perdimos títulos importantes, pero ha sido un año enriquecedor. Que el PSG haya ganado la Champions sin mí no me afecta, es algo bueno", reivindicó. "En una carrera todos tenemos retos. Estoy un poco más en el ojo del huracán, pero eso es bueno, siempre me ha gustado estar en esta posición. He invertido muchas tendencias en mi vida. Trabajar depende de mí", añadió.

"El Mundial de Clubes es muy importante"

Insistió el atacante galo en el hecho de que su etapa en el Parque de los Príncipes "tenía que acabar". "Se había acabado. Sin amargura, llegó el final del camino. El destino quiso que pasara sin mí [la Champions del PSG], pero sentí que el momento de irme había llegado", recordó. Aunque consideró que aún no ha brillado a su mejor nivel con la camiseta blanca, sí que dijo que "desde enero me he sentido bien y he rendido bien". "No es perfecto, lo más importante es ganar títulos. Aún tenemos uno por jugar. El Mundial de Clubes es muy importante", aseguró.

Sin esquivar ninguna cuestión, Mbappé confesó que cada vez se siente más cómodo en la demarcación de delantero centro. "Empiezo a acostumbrarme a esta posición. Ser el '9' del club y de la selección no es lo mismo, pero creo que he mejorado en ciertas áreas", sentenció.