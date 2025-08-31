El polémico césped de Vallecas: “Maradona jugaba en barrizales y hacía virguerías”

Hace días que el estado del césped de Vallecas es una de las principales cuestiones de actualidad en el fútbol español. El Rayo Vallecano, lamentablemente, hace un tiempo que a nivel de instalaciones roza la precariedad. Vallecas, un estadio mítico, se cae a trozos. Y la ciudad deportiva del club está impracticable.

De hecho, la primera plantilla que dirige Iñigo Pérez no puede ejercitarse en los campos de entrenamiento y lo está haciendo en el día a día en el mismo escenario donde disputa los partidos en casa.

FLICK HUYÓ DE POLÉMICAS

Sin ir más lejos, el duelo del pasado jueves de Conference League ofreció una visión de la hierba del coliseo madrileño bastante preocupante. El propio Isi Palazón, futbolista del cuadro franjirrojo, lo describió como un patatal. Y eso, lógicamente, despierta cierta inquietud en el seno del Barça. Flick fue muy caballeroso en la rueda de prensa previa al encuentro cuando fue preguntado por ese aspecto, asegurando que afectará a los dos por igual.

Martin Presa, sobre el estado del césped de Vallecas / Sergi Capdevila

Y también se le ha preguntado a Raúl Martín Presa, presidente rayista, en la comida de directivas que ha compartido con Joan Laporta y la delegación azulgrana. “Creo que el Barça juega menos que el Rayo. Somos un equipo de buen trato del balón y el césped está perfectamente apto para jugar. Más con los jugadores del Barcelona. Tiene grandes jugadores y el césped está perfecto. Yo le invitaría a jugadores que quieren ser cracks. Maradona es el ejemplo, en qué césped jugaba y en qué situaciones. En barrizales. El buen futbolista juega en cualquier césped”.

LEJOS DE LO IDEAL

SPORT ha podido comprobar el estado del césped (imágenes adjuntas) de Vallecas antes de la disputa del partido y ciertamente deja mucho que desear y no es el idóneo para un duelo de Primera División y entre dos equipos a los que les gusta jugar y que corra el balón. Pero como dice aquel, es lo que hay.