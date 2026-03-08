Polémica total por la dura entrada a Olmo y el 'pasotismo' del VAR: "Es indignante"

El Athletic Club no estaba siendo el de la temporada pasada en muchos aspectos del juego. Uno de ellos, una seña de identidad de lo que espera Ernesto Valverde de sus equipos: la presión incansable y la intensidad para recuperar tras pérdida.

Ayer, en San Mamés, los rojiblancos volvieron a parecerse al conjunto del curso pasado, y el Barça pagó las consecuencias, no solo a nivel de juego al verse ahogado por la actividad defensiva de los leones, si no también en lo físico por la agresividad los vascos. Dani Olmo, que estaba completando una gran segunda parte tras los ajustes de los de Flick al descanso, pagó las consecuencias.

El de Terrassa fue el protagonista involuntario de una de las acciones más polémicas del partido ante el Athletic. Olmo, más involucrado como decíamos en las tareas de creación desde que empezó la segunda mitad para dar oxígeno a los suyos en la salida del balón, controló el esférico en la medular cuando recibió un durísimo pisotón por detrás en el tendón de Aquiles por parte Rego, que le plantó la plancha en una de las zonas más delicadas y susceptible de lesión importante.

Por fortuna, la acción acabó con un simple golpe para el egarense, que fue sustituido por Fermín pocos minutos después. En cuanto a Rego, pese a las protestas de los jugadores del Barça que incluso se negaron a reanudar rápido el juego para dar tiempo a Valentín Pizarro, el colegiado del VAR, para revisar la potencial roja, solo vio la amarilla por parte de Munuera Montero sobre el césped, y es que al colegiado principal tampoco lo llamó su colega para revisar la acción.

Una entrada de Roja

En el programa 'Gol a gol' de TV3 en el postpartido de San Mamés, los exárbitros Xavier Estrada y Joan Fàbregas fueron los encargados de analizar la acción de Rego sobre Olmo, una entrada en la que ambos coincidieron que Munuera Montero debió enseñar la roja al jugador del Athletic:

"El pisotón es en el tendón de Aquiles y el jugador tiene el pie totalmente apoyado en el suelo. Para mí debería ser roja. En el VAR estaba el colegiado Valentín Pizarro y recordamos que es él quien no expulsa a Rüdiger hace una jornada por una situación muy clara... Imaginado para entrar hoy", comentó.

Por su parte, Fàbregas también apuntó hacia Valentín Pizarro por su no intervención desde la sala VOR: "Hemos visto estas rojas hace ocho años. Las imágenes son tan claras y evidentes que no entiendo qué ocurre con el VAR. Es indignante su mal uso".