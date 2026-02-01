Polémica en redes por el color de la tercera camiseta del Barça

Una de las imágenes del partido del FC Barcelona en su visita al Martínez Valero fue el color de su camiseta. El conjunto azulgrana decidió vestir ante el Elche con la tercera equipación, aunque podría haberlo hecho con la azulgrana o la segunda, pero el club optó finalmente por el color naranja.

La tercera equipación generó controversia durante la retransmisión del encuentro de LaLiga, ya que dependiendo del plano se veía de un color u otro, algo que no pasó desapercibido para los espectadores del encuentro.

En la mayoría de los casos, esto se debe al efecto de la iluminación y la cámara, debido a que pueden alterar la percepción del color según el ángulo, la intensidad de la luz o los ajustes del equipo de grabación, haciendo que una misma prenda se vea distinta en distintas tomas.

Los espectadores del encuentro acudieron a X, antes conocido como Twitter, para compartir lo que estaba sucediendo con el color de la camiseta del Barça. Un usuario de la red social de Elon Musk bromeó: "Buena idea del Barça, que la camiseta cambie de color. Será un éxito".

Uno de ellos se asustó al ver las dos tonalidades de la camiseta en menos de pocos segundos: "Pensé que me estaba volviendo loco o que tenía problemas de la vista". Otro aseguró, en tono irónico, que la calidad de la camiseta "es tan buena que te cambia de color".

¿De qué color es la tercera camiseta del Barça?

El color de la tercera equipación del Barça está en boca de todos. Desde la página web oficial del club catalán apuntan que el color es naranja: "La tercera equipación T90 del FC Barcelona 2025/26 evoca la nostalgia y el brillo de la historia del club. Con detalles en naranja y azul marino, esta equipación encarna el espíritu ganador que define las victorias infinitas del Barça".

"Inspirada en los profesionales, nuestra colección Stadium incorpora tecnología de capilarización del sudor para ofrecerte un look de partido inspirado en tu equipo favorito. Mantente seco", señalan.

Sin embargo, muchos pensaban que sería un naranja fosforescente, pero la realidad es que es un naranja con una tonalidad bastante apagada, muy parecida al color coral.