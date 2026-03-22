Polémica y reacciones del Barcelona - Rayo Vallecano de La Liga EA Sports

"Atención a la banda de Cancelo"

En la COPE dan un detalle curioso: Helena Condis: "Hoy Lamine Yamal estrena una cinta en la cabeza". Dani Senabre: "El Barça tenía que poner toda la carne en el asador, me parece una muy buena alineación aunque el Rayo puede hacerle daño al Barça por la izquierda en la banda de Cancelo". Josep Maria Minguella: "El Barça viene de buenos resultados y ya se habla de que es candidato a la Champions, Flick habla poco pero pone a todo el mundo en su sitio".