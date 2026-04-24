En directo
OÍDO EN LAS RADIOS
"Arbeloa fue expulsado de la selección española por el núcleo de periodistas"
Sigue toda la actualidad del deporte con la información y la última hora de las radios españolas
Parte médico oficial del Barça sobre la lesión de Lamine
Roberto Gómez (Radio Marca): "Hay momentos de la temporada donde los entrenadores tienen que mandar mensajes. Entró como quien sale del gimnasio y se ha quedado sin fuerza".
Radio Marca: "Los jugadores del Real Madrid nunca se han ido bien. Es el caso de Cristiano Ronaldo, su salida fue la más fea, y más en una final. Tienen que saber salir".
Tenorio (Radio Marca): "Arbeloa fue expulsado de la selección española por el núcleo de periodistas. Años después, cuando le dicen que mire por el bien de la selección, él piensa en el Real Madrid, por eso no juega Carvajal"
"Carvajal cree que se habría ganado el derecho a jugar más, pero Trent le da futbolísticamente mucho más al Real Madrid"
Radio Marca: "España tiene 'Mundialitis' ahora mismo. Estamos pendientes de las lesiones".
- Última hora sobre la lesión de Lamine Yamal: parte médico oficial del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá antes del Mundial
- El doctor Ripoll avisa sobre la posible lesión de Lamine: 'Tiene un índice de recaída del 30% y cuidado con el Mundial
- El CTA ratifica la decisión del polémico fuera de juego de Ferran Torres
- Manolo Lama sorprende a todos con su predicción: 'No digo que el Madrid vaya a ser campeón de Liga, pero…”
- Polémica y reacciones de la actualidad deportiva del Real Madrid ayer y del Barça - Celta, en directo: última hora de las radios
- Duro mensaje de Flick a Rashford: el extremo va camino de regreso a la Premier
- ¡Cumbre de Deco con el agente de Jon Martín!
- De dos semanas a una posible operación: los pronósticos de la lesión de Lamine Yamal