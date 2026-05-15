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Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva
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"Mbappé solamente se defiende a él mismo"
Miguel Ángel Toribio en Radio MARCA: "Mbappé ayer dijo muchas cosas y quedó muy mal. No es ningún líder porque solamente se defiende a él mismo".
"Lo que dijo Mbappé fue impresionante"
Roberto Gómez en 'La Tribu': "Mbappé lo tenía perfectamente preparado todo. Sabía lo que iba a decir. Eso sí que es un futbolista líder: preparado y con una puesta en escena espectacular. Lo que dijo fue impresionante".
"Nadie está poniendo freno a lo que ocurre en el Real Madrid"
Miguel Ángel Toribio en 'La Tribu': "Nadie está poniendo freno a lo que ocurre en el club. Florentino no se puede enfadar cuando se dice que el Real Madrid es un caos".
La guerra de Mbappé con Arbeloa
David Sánchez en 'La Tribu': "La guerra diálectica de Mbappé con Arbeloa nadie la veía venir. Es una guerra absoluta entre ambos, aunque al técnico se le escapó que el marrón se lo comerá el próximo entrenador del club blanco".
"Kylian Mbappé es más antimadridista que Joan Laporta"
David Sánchez en Radio MARCA: "Kylian Mbappé es más antimadridista que Joan Laporta. Estuvieron 7 años por su fichaje y ahora hace lo que le da la gana. Es el mayor antimadridista que hay en España. Don Kylian Mbappé Parera".
"Los trapos sucios se lavan en casa, de toda la vida".
Paul Tenorio en Radio MARCA: "Entiendo la rabia de Mbappé y que se frustre porque le están echando muchas culpas, pero los trapos sucios se lavan en casa, de toda la vida. Si tienen algún problema tienen que hablarlo en privado".
"Mbappé tiene mucha valentía"
Luz Monzón, en Radio MARCA: "Tiene mucha valentía. Fue una comparecencia donde Mbappé quiso mostrar lo que siente. Salió a hablar, hizo algo que ha movido más el avispero, pero está en su derecho. Ha estado callando mucho, aunque también ha hecho cosas mal. Si tu equipo está jugando, no salgas a cenar".
"Por fin descubrimos al verdadero Arbeloa"
Roberto Gómez en 'La Tribu': "Este es el verdadero Arbeloa, el que vimos anoche. Por fin descubrimos al verdadero Arbeloa, sin hacer la pelota a los jugadores. Le dejó bien clarito lo que quería, y al decirle que era el cuarto delantero, Mbappé estalló"
Vinicius o Mbappé
Roberto Gómez en Radio MARCA: "Ha llegado el momento de que Florentino Pérez tome una decisión sobre Vinicius y Mbappé. Ya se sabía, pero ayer se demostró que no pueden estar juntos en el mismo equipo. Solamente uno de los dos puede quedarse en el Real Madrid, y Florentino se quedará con Mbappé porque todo lo que ha hecho por él no lo ha hecho por nadie".
Victoria blanca
¡Buenos días! Empezamos con un nuevo directo de oído en las radios. Ayer, el Real Madrid ganó al Real Oviedo en el Bernabéu por 2-0, con goles de Gonzalo y Bellingham.
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