Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva

Vinicius o Mbappé

Roberto Gómez en Radio MARCA: "Ha llegado el momento de que Florentino Pérez tome una decisión sobre Vinicius y Mbappé. Ya se sabía, pero ayer se demostró que no pueden estar juntos en el mismo equipo. Solamente uno de los dos puede quedarse en el Real Madrid, y Florentino se quedará con Mbappé porque todo lo que ha hecho por él no lo ha hecho por nadie".