Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva

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Mbappé vive sus momentos más duros en el Real Madrid / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa P / Europa Press

Andrea Riera

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