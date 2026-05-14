Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva

Las curiosas casualidades de LaLiga

Roberto Gómez, en 'La Tribu': "¿Cuánto tiempo llevaba el Espanyol sin ganar? ¿Cuánto tiempo llevaba el Sevilla sin ganar y gana? El tiempo que llevaba el Alavés sin ganar al Barcelona y gana. Qué casualidad, qué grande es el fútbol. Cuando se necesita ganar, se gana. Estoy alucinado, me encanta LaLiga y que ocurra esto".