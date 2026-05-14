Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva

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"Florentino es el mejor presidente que ha podido tener el Real Madrid"
Rafa Nadal, en Radio MARCA: "Florentino es el mejor presidente que ha podido tener el Real Madrid, junto a Bernabéu, aunque yo no lo vi. Ha hecho una labor impresionante en el club. No puede ser que hace dos años sea el mejor presidente de la historia y ahora sea un desastre".
"En el Bernabéu habrá pitos, los justitos"
Roberto Gómez, en Radio MARCA: "No nos cuadra ni la rueda de prensa ni la convocatoria de elecciones. ¿Dónde están los jugadores del Real Madrid? En el Bernabéu habrá pitos, los justitos".
"Florentino no da tiempo"
Segura, en 'La Tribu': "El matiz está en que Florentino ha convocado elecciones de la noche a la mañana, y así tiene más tiempo para ganar. No da tiempo a los aficionados para conocer a Enrique Riquelme".
"Lo del Bernabéu es un desastre"
Jorge Segura, en Radio MARCA: "Hay una crisis institucional en el Real Madrid. Además, lo del estadio Santiago Bernabéu es un desastre porque se han gastado millones de euros para tener el mismo estadio, solamente le han puesto una cubierta".
"Florentino volverá a ganar"
Irene Junquera, en 'La Tribu': "Podemos darle una vuelta a la cosa. Mira a Laporta como ha ganado. Da igual cuando convoque elecciones Florentino, va a volver a ganar. El Madrid tiene una crisis deportiva, pero no institucional porque no tiene un problema de dinero".
Florentino recupera parte de credibilidad
Oído en 'Radio MARCA': "Ayer, en la entrevista con Pedrerol, el presidente del Real Madrid sí que habló de cosas más deportivas, que es lo que le preocupa a los aficionados".
"El Real Madrid necesita un chute de energía"
Raúl Varela, en 'La Tribu': "No me gustó nada la carta de Enrique Riquelme. No le dejó en el mejor puesto. El Real Madrid necesita un chute de energía y si pretende hacerlo pidiendo tiempo, mal empezamos".
David Sánchez, en RADIO MARCA: "Otra rueda de prensa de Arbeloa haciendo la pelota al club. Sus números han sido lamentables. Su temporada ha sido entre lamentable y mediocre".
Cambios en el banquillo del Real Madrid
David Sánchez, en 'La Tribu': "Llegará Mourinho al banquillo blanco y sigo pensando que será una buena noticia para el FC Barcelona".
Las curiosas casualidades de LaLiga
Roberto Gómez, en 'La Tribu': "¿Cuánto tiempo llevaba el Espanyol sin ganar? ¿Cuánto tiempo llevaba el Sevilla sin ganar y gana? El tiempo que llevaba el Alavés sin ganar al Barcelona y gana. Qué casualidad, qué grande es el fútbol. Cuando se necesita ganar, se gana. Estoy alucinado, me encanta LaLiga y que ocurra esto".
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