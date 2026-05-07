Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça, Real Madrid, Arsenal y PSG, en directo: sigue toda la radio deportiva

Injusticia con Mbappé

Roberto Gómez ha hecho referencia a las declaraciones de 'Si se marcha Mbappé, no pasa absolutamente nada' en 'La Tribu': "Yo creo que es muy injusto para el futbolista. No se puede cuestionar ni la profesionalidad ni la entrega por el Real Madrid. Que el club no haya salido a darle la protección que necesita, y sobre todo el entrenador, me parece muy peligroso".