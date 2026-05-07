Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça, Real Madrid, Arsenal y PSG, en directo: sigue toda la radio deportiva

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OÍDO EN LAS RADIOS
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Decepción con el club blanco
Roberto Gómez, en Radio MARCA: "Lo que está ocurriendo en el Real Madrid hacía muchos años que no pasaba. La imagen que está dando es muy triste".
Injusticia con Mbappé
Roberto Gómez ha hecho referencia a las declaraciones de 'Si se marcha Mbappé, no pasa absolutamente nada' en 'La Tribu': "Yo creo que es muy injusto para el futbolista. No se puede cuestionar ni la profesionalidad ni la entrega por el Real Madrid. Que el club no haya salido a darle la protección que necesita, y sobre todo el entrenador, me parece muy peligroso".
Victoria del PSG
¡Buenos días! Empezamos con un nuevo directo de oído en las radios. Ayer, el PSG se impuso al Bayern de Múnich en una eliminatoria de máxima tensión, que terminó con un global de 6-5, y se enfrentará al Arsenal en la final de Champions League.
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