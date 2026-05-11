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Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva
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"El Real Madrid no sabe hacia dónde camina"
Antonio Sanz en Radio MARCA: "Lo que más me llama la atención del Real Madrid es que no tenga entrenador a futuro, que no haya un candidato pleno porque Mourinho, si es que es él, es por descarte. El club no tiene claro a quién quiere. El Real Madrid no sabe hacia dónde camina".
Mbappé debería jugar
Raúl Varela en 'La Tribu': "Como Mbappé no juegue más esta temporada, se le tendría que rescindir el contrato. Si es incapaz de encontrar una motivación para jugar tres partidos más para jugar en el Real Madrid, no merece jugar en el club. Es intolerable".
El Real Madrid ha fracasado en La Liga
José Luis Sánchez, en 'La Tribu': "El Real Madrid no se puede permitir un final de tramo de temporada así. Con el cambio de vestuario llegó a competir bien eliminando a un Benfica y a un City, y ha dado pena en La Liga".
"El Real Madrid tuvo un buen comportamiento"
Miguel Ángel Toribio, en 'Radio MARCA': "El Real Madrid tuvo un buen comportamiento. Perdió, pero dio la mano con deportividad. Los futbolistas felicitaron uno a uno a los jugadores y pidieron perdón a los aficionados desplazados".
"El Barça no ha tenido rivales"
Oído en 'La Tribu': "Muchos partidos del Barça han sido un tostón. No ha tenido rivales. No me parece que si llega a los 100 puntos sea comparable a La Liga de Tito o de Mourinho".
Eric García, el mejor defensa
Roberto Gómez, en 'La Tribu': "El mejor defensa de esta temporada ha sido Eric García"
"El Real Madrid no tira las Ligas"
José Luis Sánchez, en Radio MARCA: "No estoy de acuerdo con el concepto de que el Madrid no tira las Ligas. El año pasado la perdió por 4 puntos. El club no ha hecho méritos para ganar esta Liga, pero los árbitros tampoco han ayudado".
El Barça, el club destacado
Antonio Sanz, en 'La Tribu A Diario': "Ningún equipo ha dado la talla excepto el Barcelona"
"Flick es el gran triunfo"
Oído en Radio MARCA: "Flick es el gran descubrimiento y el gran triunfo de la era Laporta. Acertó con Rijkaard, con Guardiola y ahora con el alemán".
Courtois, el mejor del Real Madrid
Roberto Gómez, en 'La Tribu': "El Barcelona ha sido un justo ganador de un partido donde el Real Madrid prácticamente no compareció. Menos mal que estaba Courtois, que es el mejor portero del mundo y el mejor jugador del conjunto blanco".
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