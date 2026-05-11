Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva

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Álvaro Arbeloa, durante el clásico entre el Barça y el Real Madrid.

Álvaro Arbeloa, durante el clásico entre el Barça y el Real Madrid. / Enric Fontcuberta / EFE

Andrea Riera

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