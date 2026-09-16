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OÍDO EN LAS RADIOS
Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva
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Primeras críticas a Mourinho
Látigo Serrano, en Radio Marca: "No me gustó nada el Real Madrid y empiezo a tener dudas con las decisiones que toma José Mourinho. El partido de ayer estaba ganado, pero los cambios no están mejorando al equipo. Su lectura de partidos está siendo propia de Ancelotti".
"El Elche no era una banda"
David Bernabeu, en Radio Marca: "¿Sabéis lo que se confirmó ayer? Que el Elche no era una banda, que lleváis toda la temporada quitándole mérito al equipo de Hansi Flick".
¿Partido trampa?
Oído en Radio Marca: "El Racing de Santander tiene muchas armas para hacerle daño al Barça".
Habla el portero del Racing de Santander
Kepa Arrizabalaga, en Radio Marca: "El Barça es una máquina de crear goles. Tienen una forma de jugar arriesgada, pero la manejan a la perfección. Sus jugadores marcan la diferencia en cada jugada".
El Barça quiere seguir con la buena dinámica
Raúl Varela, en Radio Marca: "Esta noche juega el Barça contra el Racing de Santander, que ha arrancado a un gran nivel".
Kepa Arrizabalaga, portero del Racing de Santander, en Radio Marca: "Va a ser un partido muy difícil, pero confiamos en sacar un buen resultado".
El Real Madrid, en apuros
¡Buenos días! Empieza un nuevo directo de oído en las radios. Ayer, el Real Madrid volvió a ganar in extremis ante el Elche gracias a un gol de Carlos Espí en el descuento. Las sensaciones empiezan a ser preocupantes... Hoy, turno para el líder, el FC Barcelona.
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