Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva

El Barça quiere seguir con la buena dinámica

Raúl Varela, en Radio Marca: "Esta noche juega el Barça contra el Racing de Santander, que ha arrancado a un gran nivel".

Kepa Arrizabalaga, portero del Racing de Santander, en Radio Marca: "Va a ser un partido muy difícil, pero confiamos en sacar un buen resultado".