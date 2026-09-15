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OÍDO EN LAS RADIOS
Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva
Sigue toda la actualidad del deporte con la información y la última hora de las radios españolas
Atentos a Hansi Flick
Oído en Radio Marca: "Habrá que ver si Hansi Flick, este mediodía, en rueda de prensa, sigue hablando del Balón de Oro y haciendo campaña a favor de Lamine Yamal".
Críticas a Diomande
Emilio Pérez de Rozas, sobre el rendimiento de Yan Diomande: "Decían que el Real Madrid había fichado a la estrella de los mundiales y eso no está pasando".
Mourinho empieza a agitar el árbol
Ramón Álvarez de Moon: "Mourinho está empezando a hacer rotaciones, especialmente en la defensa".
Sigue el debate del Balón de Oro...
Emilio Pérez de Rozas lo tiene claro: "Fabián Ruiz es el único que se merece ganar el Balón de Oro. Ha ganado la Champions League y el Mundial. Además, jugando a un gran nivel".
Mbappé y Lamine, señalados
David Sánchez, en Radio Marca: "Se va a hacer muy pesada la espera por el Balón de Oro. Lamine Yamal y Mbappé son muy cansinos... es muy feo decir públicamente que han de ganar el Balón de Oro. Messi jamás lo hizo. Yo se lo daría a Rodri o Kane".
El Balón de Oro, en el punto de mira
Raúl Varela, en Radio Marca: "Hay preocupación en Francia por el enfrentamiento entre Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé por el Balón de Oro".
Raúl Varela, en Radio Marca: El Balón de Oro será apasionante, ya que hay varios candidatos, pero no me imagino a Harry Kane ganándolo, pero sí a Lamine Yamal o Mbappé".
¡Empieza el directo!
¡Buenos días! Empieza el directo de oído en las radios. Esta tarde, vuelve LaLiga, pero todo el mundo habla de quién debe ganar el próximo Balón de Oro...
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