Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva

Mbappé y Lamine, señalados

David Sánchez, en Radio Marca: "Se va a hacer muy pesada la espera por el Balón de Oro. Lamine Yamal y Mbappé son muy cansinos... es muy feo decir públicamente que han de ganar el Balón de Oro. Messi jamás lo hizo. Yo se lo daría a Rodri o Kane".