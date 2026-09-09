Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva

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"Mourinho sabía cómo ganar al Madrid
Ramón Besa amplía su análisis sobre el Madrid: "No sé lo que hará Mourinho. Lo único que he visto es que incluso él, sabía cómo ganar al Madrid con el Benfica. No lo olvidemos que él los ganó. Ahora mismo, te pones el resumen y ya tienes suficiente. Ves las cuatro paradas de los porteros y a otro partido."
"El Madrid tiene los jugadores, pero no la idea"
Ramón Besa, en el 'Què t'hi jugues' de la SER: "El Barça tiene una idea y ficha los jugadores para implementarla, el Madrid tiene los jugadores, pero no la idea. Si estos tres futbolistas que son la santa trinidad (Mbappé, Vinicius y Bellingham) tienen que jugar siempre y no presionan, tienes un déficit. El único que se lo ha planteado es Xabi Alonso y le pegaron una patada en el culo".
"Nos lo estamos pasando muy bien con este Barça"
Ramón Besa, en el 'Què t'hi jugues': "Nos lo estamos pasando muy bien con este Barça. Cada vez que termina, ya pienso en cuándo vuelven a jugar. No veo nadie que esté con el móvil en el Camp Nou".
Además, ha apuntado que: "La Champions tiene un desafío que el Barça tiene que solventar. Siempre tienes malos partidos y estos cuestan. Tienen que corregir que en dichos encuentros no te lleven a la eliminación".
Actual situación meteorológica en Barcelona
Jordi Carbó, meteorólogo de la Cadena SER, explica la situación en el 'Qué t'hi jugues': "De cara al partido, la situación que ha generado estos avisos rojos ya ha pasado. Podría caer lluvia en el estadio, aunque poco rato, pero lo que sí te diría es que los que se desplacen de ciertas partes de Catalunya, podrían encontrarse con tormentas para llegar o al regresar del encuentro. Pero durante el partido, normalidad"
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