Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva

"Nos lo estamos pasando muy bien con este Barça"

Ramón Besa, en el 'Què t'hi jugues': "Nos lo estamos pasando muy bien con este Barça. Cada vez que termina, ya pienso en cuándo vuelven a jugar. No veo nadie que esté con el móvil en el Camp Nou".

Además, ha apuntado que: "La Champions tiene un desafío que el Barça tiene que solventar. Siempre tienes malos partidos y estos cuestan. Tienen que corregir que en dichos encuentros no te lleven a la eliminación".