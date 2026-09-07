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Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva
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El Balón de Oro ya de qué hablar
Emilio Pérez de Rozas, en Radio Marca: "Para mí, el próximo Balón de Oro debe de ser Fabián Ruiz, debido a que es el único futbolista que ha ganado todo".
Más autocrítica
Raúl Varela, en Radio Marca: "Mourinho prefirió hablar en rueda prensa de los árbitros en vez de criticar el partido de Vinicius o Kylian Mbappé".
El nivel de los equipos de LaLiga, en el punto de mira
Emilio Pérez de Rozas, en Radio MARCA: "Estoy sorprendido de que digáis que LaLiga es una gran competición. ¡Que el Alavés va segundo! El Atlético de Madrid ya ha dimitido".
Dudas con el nuevo proyecto de Mourinho
Oído en Radio Marca: "Es muy pronto para valorar el proyecto de José Mourinho en el Real Madrid".
"Lo que pasó en La Cartuja no es casualidad"
Emilio Pérez de Rozas, en Radio Marca: "Hay que recordar que el primer partido del Real Madrid lo ganó de milagro en el campo del Espanyol, así que lo que pasó en La Cartuja no es casualidad".
Diferencias entre el Real Madrid y el Barça
Oído en Radio Marca: "La diferencia entre el Real Madrid y el Barça va mucho más allá del fichaje de Rodri Hernández. El equipo de Hansi Flick juega de memoria. En cambio, el de Mourinho, no".
"La temporada es muy larga"
Irene Junquera, en Radio Marca: "Creo que lo que está haciendo Hansi Flick en el Barça es inmejorable, pero esto es muy largo y la temporada solo ha hecho que empezar".
Malas sensaciones para el Valencia
Oído en Radio Marca: "El Valencia ayer no compitió en ningún momento".
Fermín da el callo
David Sánchez, en Radio Marca: "Fermín tiene muchísimo gol... es un jugador descomunal. Además, es más culé que la bandera, así que es un futbolista que no está en venta".
El Barça va en serio...
David Sánchez, en Radio Marca: "Partidazo del equipo de Hansi Flick en Valencia. No hay ningún equipo en España que juegue como el equipo de Hansi Flick. Me quedó con el partido de Fermín López, ya que es un jugador valorado en un mínimo de 150 millones de euros. Y la temporada pasada estuvo a un paso de irse al Chelsea por 40 millones de euros".
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