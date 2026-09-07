Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva

El Barça va en serio...

David Sánchez, en Radio Marca: "Partidazo del equipo de Hansi Flick en Valencia. No hay ningún equipo en España que juegue como el equipo de Hansi Flick. Me quedó con el partido de Fermín López, ya que es un jugador valorado en un mínimo de 150 millones de euros. Y la temporada pasada estuvo a un paso de irse al Chelsea por 40 millones de euros".