Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva

Unai Emery quiere volver a conquistar la Europa League

David Sánchez, en Radio Marca: "Unai Emery es un entrenador top, pero muy poco valorado en España. Es increíble que nunca haya sonado para entrenar al FC Barcelona, Real Madrid o Atlético de Madrid. Es un entrenador magnífico que no está valorado en su tierra, pero sí en Europa".