Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva

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Unai Emery quiere volver a conquistar la Europa League
David Sánchez, en Radio Marca: "Unai Emery es un entrenador top, pero muy poco valorado en España. Es increíble que nunca haya sonado para entrenar al FC Barcelona, Real Madrid o Atlético de Madrid. Es un entrenador magnífico que no está valorado en su tierra, pero sí en Europa".
La Premier League, en el punto de mira
Raúl Varela, en Radio Marca: "Me he despertado con envidia de la Premier League. Ayer, el City luchó por el título, pero acabó en las manos de Mikel Arteta. También, sentí envidia viendo como Ancelotti presentó a los futbolistas que irán al Mundial, especialmente cuando nombró a Neymar".
Pep Guardiola tiró la Premier League
¡Buenos días! Empieza un nuevo directo de oído en las radios. Ayer, el Manchester City se le escapó la Premier League tras empatar a uno contra el Bournemouth y el Arsenal volvió a ganar la liga después de 22 años.
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