En directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva
Sigue toda la actualidad del deporte con la información y la última hora de las radios españolas
"Hay 20 años de muchos éxitos"
Ramón Álvarez de Mon, en Radio Marca: "La trayectoria de Florentino Pérez pesa mucho. Hay 20 años de muchos éxitos. No será eterno Florentino, pero aún tiene cuerda".
Sin opciones para Enrique Riquelme...
"Enrique Riquelme va a perder las elecciones. Ya puede decir que va a traer a Jürgen Klopp u Olise, que no va a ganar", oído en Radio Marca.
¿Competencia para Florentino Pérez?
Ramón Álvarez de Mon, en Radio Marca: "Es un momento complicado para las elecciones del Real Madrid, sobre todo a nivel deportivo, pero es bueno que las haya en cualquier club. Sin embargo, Florentino Pérez es el claro favorito".
Pep Guardiola, una leyenda
David Sánchez, en Radio Marca: "Si se confirma la noticia de Guardiola, el deporte tendrá que homenajearle por todo lo alto. Es el mejor entrenador de la historia de todos los deportes. En el City, ha ganado todos los títulos posibles. Además, lo ha hecho jugando a un gran nivel de fútbol, pero sé que es una opinión que duele en Madrid, pero Guardiola es el mejor entrenador de la historia".
El futuro de Pep Guardiola, en el aire
"Pep Guardiola ha sido una figura eterna. Habrá un antes y un después. Hay que respetar la decisión del entrenador del Manchester City. Es uno de los mejores técnicos de la historia", oído en Radio Marca.
Las elecciones del Real Madrid, en el punto de mira
Raúl Varela, en Radio Marca: "Enrique Riquelme demostrará ser un valiente si se presenta a las elecciones del Real Madrid. Ya ha logrado algo importante, que su nombre esté presente entre la afición blanca".
Última semana de la Liga
¡Buenos días! Empieza un nuevo directo de oído en las radios. Es la última semana de la Liga y todas las miradas ya apuntan al Mundial.
- Oficial: Fermín pasará por el quirófano
- Marcus Rashford no pudo despedirse del Spotify Camp Nou por unas molestias en el Barça-Betis
- Mourinho quiere a Rashford para su Real Madrid
- El 1x1 de los '9' que estudia el Barça: prioridades y tapados
- La intrahistoria de la final de Atenas: 'Nos equivocamos con Laudrup
- Flick aprieta por el '9' y en el Barça admiten que hay dificultades
- La primera gran decisión de Monchi: Manolo González
- El Barça ingresa, solo con BLM, más que quince equipos de LaLiga