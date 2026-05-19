Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva

Pep Guardiola, una leyenda

David Sánchez, en Radio Marca: "Si se confirma la noticia de Guardiola, el deporte tendrá que homenajearle por todo lo alto. Es el mejor entrenador de la historia de todos los deportes. En el City, ha ganado todos los títulos posibles. Además, lo ha hecho jugando a un gran nivel de fútbol, pero sé que es una opinión que duele en Madrid, pero Guardiola es el mejor entrenador de la historia".