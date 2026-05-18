Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva

"La despedida de Griezmann fue dolorosa"

Raúl Varela en 'La Tribu': "Especialmente dolorosa fue la salida de Griezmann. Sus resultados le dejan como un auténtico rey rojiblanco. Volvió a pedir perdón. Se va un futbolista total, que tocó el cielo con su club. Se va para volver a un despacho en un futuro".