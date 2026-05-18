Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva

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"La despedida de Griezmann fue dolorosa"
Raúl Varela en 'La Tribu': "Especialmente dolorosa fue la salida de Griezmann. Sus resultados le dejan como un auténtico rey rojiblanco. Volvió a pedir perdón. Se va un futbolista total, que tocó el cielo con su club. Se va para volver a un despacho en un futuro".
El futuro de Julián Álvarez
Roberto Gómez en Radio MARCA: "Todavía hay que esperar a ver qué pasa con Julián Álvarez, pero el Barcelona no tiene el dinero para llevárselo. El equipo que quiere el futbolista es el PSG".
Jornada histórica de LaLiga
Roberto Gómez en 'La Tribu': "No recuerdo una jornada histórica como la que hemos vivido este fin de semana. Además, las despedidas de jugadores y entrenadores también han sido muy emotivas".
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