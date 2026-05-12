Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva

Dos realidades distintas

Raúl Varela, en Radio Marca: "A la misma hora en que el Barça celebraba la rúa con Lamine Yamal y la bandera de Palestina, Szczesny, que parecía el dueño de un estanco... el Real Madrid seguía buscando entrenador y parece que Mourinho tiene todas las papeletas para ser el próximo técnico".