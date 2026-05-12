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Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva
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El Barça ya piensa en la próxima temporada
David Sánchez: "El Barça ya piensa en la próxima temporada y el objetivo es claro: ganar la Champions League. Aunque, aún faltan algunos detalles para competir al máximo nivel en Europa".
Polémica con la rúa del Barça
Raúl Varela, en Radio Marca: "La celebración fue muy polémica. Con la bandera de Palestina, las de Catalunya y las camisetas contra el Real Madrid. ¿Sabemos celebrar en España?".
¿Qué hará el Barça en Vitoria?
Raúl Varela, en Radio Marca: "El Barça podría no ganar al Deportivo Alavés con la resaca que lleva y es un partido clave para la permanencia. Además, el equipo de Hansi Flick lleva 11 partidos seguidos ganando".
Florentino Pérez lo tiene claro
Raúl Varela, en Radio Marca: "Raúl González podría ser el perfil adecuado, pero Florentino Pérez no puede con él. Todas las miradas apuntan a Mourinho".
Dos realidades distintas
Raúl Varela, en Radio Marca: "A la misma hora en que el Barça celebraba la rúa con Lamine Yamal y la bandera de Palestina, Szczesny, que parecía el dueño de un estanco... el Real Madrid seguía buscando entrenador y parece que Mourinho tiene todas las papeletas para ser el próximo técnico".
Sigue la resaca del Barça
¡Buenos días! Empieza un nuevo directo de oído en las radios. Ayer, el FC Barcelona celebró la Liga por todo lo alto con una rúa que está dando mucho de qué hablar.
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