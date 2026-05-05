Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva

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Julián Álvarez, entre algodones
Raúl Varela, en Radio Marca, sobre las molestias de Julián Álvarez: "Ya empezamos... Esta noche, se ha de jugar con los buenos. Y hay que apretar. Julián Álvarez debe dar todo y no pensar en el Mundial".
"El madridismo es demasiado amplio"
Ramón Álvarez de Mon, en Radio Marca, sobre si va con el Atlético de Madrid: "El madridismo es demasiado amplio. Yo fui con el Atlético de Madrid contra el FC Barcelona, pero hoy voy con el Arsenal. Aunque, si pasan me alegraré por mis amigos colchoneros".
Vaya partido de la Real Sociedad en Sevilla...
"Ayer, la Real Sociedad vino en chanclas a Sevilla, pero el equipo de Luis García Plaza es un desastre", oído en Radio Marca.
Kylian Mbappé, muy cuestionado
David Sánchez, en Radio Marca: "Mbappé es un pedazo de jugador, pero es extremadamente egoísta, tanto cuando jugó en el Paris Saint-Germain y ahora en el Real Madrid. En cambio, Vinicius mira antes por el Real Madrid que por él".
Una eliminatoria larga...
Fran Mérida, en Radio Marca: "Espero un partido muy largo y no descarto que nos vayamos a los penaltis".
"El jugador clave de la eliminatoria podría ser Julián Álvarez, pero creo que es fundamental Koke para que juegue bien el Atlético de Madrid".
La defensa, clave
Fran Mérida, en Radio Marca: "Es clave defender bien para llegar a la final de la Champions League y es algo que tiene el Atlético de Madrid y el Arsenal".
Koke debe ser clave
Raúl Varela, en 'La Tribu', se vuelca con Koke: Pocos se merecen el respeto de Koke. Nunca lo ha tenido fácil al comerse una era de cholismo. Esta noche, el Atlético de Madrid buscará su cuarta final de la Champions League. Por el pasará gran parte de la eliminatoria. Y no tendrá el premio del Mundial, pero se lo merecería.
La noche del Atlético de Madrid
¡Buenos días! Empieza un nuevo directo de oído en las radios, en una jornada decisiva para el Atlético de Madrid que buscará un billete para la final de la Champions League en el Emirates Stadium.
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