Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva

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Koke y Fermín López luchan un balón en el duelo de la Champions League entre FC Barcelona y Atlético de Madrid

Koke y Fermín López luchan un balón en el duelo de la Champions League entre FC Barcelona y Atlético de Madrid / Enric Fontcuberta / EFE

Ricardo Castelló

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