Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva

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El Arsenal, el único equipo que no ha perdido en Europa
Raúl Varela, en 'La Tribu', sobre que el Atlético de Madrid tiró más a puerta que el PSG y Bayern de Múnich: "Es un dato a favor del Atlético de Madrid y os duele. Además, el Arsenal es el único equipo que no ha perdido en Europa".
"El Bayern así solo ha perdido tres partidos"
David Bernabeu, en 'La Tribu': "Estoy preocupado, pero Varela vas por mal camino. Lo que diga Henry, perfecto. Todo el mundo coincide de que de ese partido sale el campeón de la Champions League. El Bayern así solo ha perdido tres partidos y están en semifinales de la Champions. Me hubiera gustado que cuando el el Barça hizo seis goles contra el Inter de Milán se digiera que el Barça hizo una exhibición ofensiva".
Más tiros a puerta...
Raúl Varela, en Radio Marca: "El Atlético de Madrid tiró a puerta más que el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich".
Sigue la resaca de la Champions League
David Sánchez, en Radio Marca: "No confundamos a la gente: es un mal resultado, a pesar de que las sensaciones fueron buenas. Tendrán que confirmarse con un empate y viajarán a Londres con todo. El Atlético de Madrid estará en la final porque el equipo de Arteta está cogido en pinzas".
Eliminatoria abierta de par en par
¡Buenos días! Empieza un nuevo directo de oído en las radios. Ayer, el Atlético de Madrid empató ante el Arsenal y la eliminatoria está completamente abierta. Un partido en el que el equipo del Cholo Simeone pudo sentenciar en la segunda parte, pero no estuvo acertado de cara a puerta.
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