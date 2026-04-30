Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva

"El Bayern así solo ha perdido tres partidos"

David Bernabeu, en 'La Tribu': "Estoy preocupado, pero Varela vas por mal camino. Lo que diga Henry, perfecto. Todo el mundo coincide de que de ese partido sale el campeón de la Champions League. El Bayern así solo ha perdido tres partidos y están en semifinales de la Champions. Me hubiera gustado que cuando el el Barça hizo seis goles contra el Inter de Milán se digiera que el Barça hizo una exhibición ofensiva".