Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva

¡Día de Champions!

¡Buenos días! Empieza el directo de oído en las radios. Ayer, el Espanyol siguió con la mala dinámica tras empatar contra el Levante y ya van 16 partidos sin conocer la victoria. Por otro lado, esta noche, vuelva la Champions League con un apasionante duelo: Paris Saint-Germain - Bayern de Múnich.