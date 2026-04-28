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OÍDO EN LAS RADIOS
Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva
Sigue toda la actualidad del deporte con la información y la última hora de las radios españolas
Malas noticias con Militao
Roberto Gómez, en Radio Marca: "Lo de Militao es una pena, pues está entre los tres centrales mejores del mundo".
El futuro de Julián Álvarez
Roberto Gómez, oído en Radio Marca: "El Barça no tiene dinero para comprar a Julián Álvarez y el Atlético de Madrid no tiene ninguna necesidad de vender".
"Es la final anticipada"
Raúl Varela, en Radio Marca: "El PSG llega en alza, pero el Bayern de Múnich se cargó al Real Madrid. Será un partidazo. Es la final anticipada".
Manolo González, en la cuerda floja
Raúl Varela, presentador de 'La Tribu': "El Espanyol no ha ganado ningún partido en 2026. En la primera vuelta fue el equipo revelación, pero actualmente corre peligro el puesto de Manolo González para la siguiente temporada. Veremos si contra el Real Madrid...".
¡Día de Champions!
¡Buenos días! Empieza el directo de oído en las radios. Ayer, el Espanyol siguió con la mala dinámica tras empatar contra el Levante y ya van 16 partidos sin conocer la victoria. Por otro lado, esta noche, vuelva la Champions League con un apasionante duelo: Paris Saint-Germain - Bayern de Múnich.
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