Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva

¡Vaya jornada de LaLiga!

¡Buenos días! Empieza el directo de oído en las radios después de un fin de semana muy intenso de fútbol. El FC Barcelona, más cerca del título. El Real Madrid, tocado y hundido. Y una de las imágenes de la jornada, la brutal agresión de Andrada a Pulido en el derbi aragonés. Mucho que analizar.