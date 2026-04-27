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OÍDO EN LAS RADIOS
Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva
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No se entiende...
"Es bochornoso lo de Andrada", oído en Radio Marca.
El puñetazo de Andrada, en el punto de mira
Raúl Varela, presentador de 'La Tribu': "El puñetazo de Andrada no venía a cuento y va a suponer una dura sanción. A pesar de las disculpas, le van a dejar la carta del despido encima de la mesa".
¡Vaya jornada de LaLiga!
¡Buenos días! Empieza el directo de oído en las radios después de un fin de semana muy intenso de fútbol. El FC Barcelona, más cerca del título. El Real Madrid, tocado y hundido. Y una de las imágenes de la jornada, la brutal agresión de Andrada a Pulido en el derbi aragonés. Mucho que analizar.
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