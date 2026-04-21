Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva

¡Vuelve LaLiga!

¡Buenos días! Empieza el directo de oído en las radios. En un día en el que regresa LaLiga y se espera una jornada frenética, donde hay mucho en juego, especialmente en la zona baja de la clasificación. Elche, Real Oviedo y Levante quieren seguir luchando para conseguir la ansiada permanencia. No obstante, uno de los partidos destacados de este martes es el del Real Madrid frente al Deportivo Alavés, ya que el conjunto blanco regresa al Santiago Bernabéu tras su eliminación en la Champions League. Queda por ver cómo responderá la afición merengue ante el equipo en una temporada en blanco, salvo milagro de última hora en liga.