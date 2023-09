La polémica reacción del hermano de Joao Félix

Hugo Félix fue de nuevo protagonista en el postpartido del Barça No está claro a quién va dirigido el mensaje

Son días felices en la casa de Joao Félix, y es que, como se suele decir, hay muchas veces que se disfrutan más los triunfos de los tuyos que los propios. Eso es lo que le pasa a Hugo Félix, hermano de Joao, que está disfrutando como nadie del buen momento de su prójimo.

Y no es para menos. Joao Félix está siendo toda una revelación en este inicio de temporada con el FC Barcelona. Tras estrenarse como goleador ante el Betis, el portugués siguió con su buena racha con un partido para emmarcar ante el Amberes belga. Dos goles, una asistencia de gol a Robert Lewandowski y el trofeo de MVP del partido. ¿Hay mejor manera de estrenarse en noche europea con tu nuevo club?

Parece que Hugo Félix piensa lo mismo, porque no ha tardado en reaccionar en redes sociales 'acordándose' de los haters de su hermano. En un tuit lleno de sarcasmo, el jugador de las categorías inferiores del Benfica ha enviado unos cuantos emoticonos de risas en referencia todos los que se rieron en su momento de Joao.

Lo que no está claro es si el mensaje va dirigido a los que dudaban de que triunfase en el Barça o a los ex del Atlético, entre los que se podría encontrar alguien que no confió nunca en su hermano: Simeone. Quizás a todos, pero el mensaje no ha tardado en llenarse de respuestas contra Hugo por su reacción tras un buen partido ante lo que consideran un flojo rival de los blaugrana.

😂😂😂😂😂 — Hugo Félix (@HFelix18) September 19, 2023

Más allá de polémicas, lo único claro es que Joao Félix es FELIZ y enamora a la afición del Barça.