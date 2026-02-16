Polémica en Montilivi: el penalti de Lamine Yamal debería haberse repetido

Suman y siguen las acciones polémicas en contra del FC Barcelona esta temporada. En esta ocasión llegó tras el lanzamiento de penalti de Lamine Yamal, una acción donde hasta tres jugadores del Girona pisan de manera evidente el área en el momento del disparo del delantero azulgrana.

La acción tuvo lugar en el tiempo añadido del partido entre el FC Barcelona y el Girona en Montilivi. Soto Grado pitó un penalti claro a Dani Olmo cuando el canterano fue pisado en su intento de quedarse mano a mano delante de la portería gironina. Lamine Yamal tomó los galones para lanzar el penalti, aunque el delantero terminó enviado el balón al palo y el equipo de Hansi Flick se marchó al vestuario con empate en el marcador.

El penalti tuvo un detalle que pocos tuvieron en cuenta: en el momento del lanzamiento de penalti del azulgrana, hasta tres jugadores del Girona se encontraban pisando el área gironina. El reglamento es claro en este aspecto: ningún jugador puede pisar el área en el momento del disparo del jugador y, en caso de hacerlo, la acción debe repetirse. El penalti, que debió ser repetido, no tuvo la consideración de ser revisado por el VAR, sumando así una nueva acción donde el equipo azulgrana ha sido perjudicado esta temporada.

Las reacciones a la polémica sumaron en la misma línea. Edu Iturralde González, exárbitro internacional y analista en Carrusel Deportivo, analizó la acción con rotundidad: "El penalti tendría que haberse repetido", apuntó. "El CTA tiene que explicarlo porque esto no es interpretación. Entran Bryan Gil y De Jong y los dos disputan el balón que va hacia ellos", detalló.

Noticias relacionadas

No es la primera vez que el FC Barcelona es perjudicado por César Soto Grado. El árbitro fue uno de los nombres que apareció en medio de las quejas del club azulgrana tanto a la RFEF como al Comité Técnico de Árbitros. Son tres los partidos que el colegiado ha dirigido al Barça esta temporada; el primero, el clásico del pasado mes de noviembre donde expulsó a Pedri por doble amarilla y señaló un penalti de Eric Garcia por manos dentro del área a instancias del VAR; el segundo, el duelo de Copa del Rey entre el Barça y el CD Guadalajara, que acabó con victoria azulgrana (0-2). En total, Soto Grado ha arbitrado 16 partidos del Barça, con un balance de siete victorias, tres empates y seis derrotas.