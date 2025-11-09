Polémica expulsión de De Jong en el descuento

El cierre del partido en Balaídos terminó con el equipo blaugrana muy enfadado. Con el encuentro ya decidido (2-4) y los jugadores pidiendo el final, el árbitro mostró la segunda amarilla a Frenkie de Jong por una acción más que discutible.

En el minuto 94, el neerlandés fue a disputar un balón dividido con Iago Aspas. En la caída, su pie rozó ligeramente al delantero gallego, que exageró el contacto. El colegiado, sin dudar, sacó la segunda amarilla ante el asombro de todo el equipo azulgrana. Una decisión muy rigurosa, que dejó al Barça con diez en los últimos instantes y que no pasó desapercibida ni para Flick ni para los jugadores.

La reacción en el banquillo fue inmediata: gestos de incredulidad, protestas y la sensación de que el criterio arbitral había sido excesivamente severo con el conjunto visitante. De hecho, el Barça cerró el partido con cinco jugadores amonestados.

Frenkie, que había cuajado un buen encuentro en la medular, se marchó visiblemente molesto. La expulsión deja al centrocampista fuera del próximo partido de Liga ante el Athletic de Bilbao, justo después del parón internacional. Una baja importante para Hansi Flick, que pierde a uno de sus pilares en el mediocampo en un tramo clave del calendario.