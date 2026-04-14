Polémica con el césped del Metropolitano para el Atlético-Barça de Champions League: ¿qué dice la normativa de la UEFA?

El estado del césped del Riyadh Air Metropolitano ha sido uno de los temas protagonistas en la previa de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona.

Hansi Flick se agachó durante el entrenamiento del lunes para comprobar personalmente la altura de la hierba y trasladó su malestar al delegado de la UEFA presente en la sesión. No es la primera vez que este asunto genera polémica. Especialmente en este estadio: cabe recordar que, en la ida de la eliminatoria de Copa entre colchoneros y culés, Joan Garcia cometió un error muy importante como consecuencia del mal estado del tapete.

Como no podría ser de otra forma, en la expedición del FC Barcelona hay inquietud con el asunto y se desea que el Atlético, a instancias de la UEFA, ponga el césped en condiciones de un partido del máximo nivel europeo. ¿Qué dice exactamente el reglamento de la Champions League al respecto?

La altura máxima

El artículo 34 del reglamento de la UEFA establece, en primer lugar, que el club local "deberá hacer todo lo razonablemente posible para garantizar que el terreno de juego se encuentre en las mejores condiciones posibles". En cuanto a la altura, la norma es clara: el césped "no puede, en principio, superar los 30 milímetros de forma uniforme en todo el campo, y el corte deberá ser el mismo tanto para los entrenamientos como para el partido".

Si el árbitro o el delegado de la UEFA lo consideran necesario, el club local podrá verse obligado a reducir la altura del tapete. Sin embargo, si el Atlético cumple con el límite reglamentario, la UEFA no tiene margen para obligarle a modificarlo.

Fragmento del artículo 34 de la normativa de la UEFA para la Champions League / Captura de pantalla

La UEFA recuerda en la normativa que "en cualquier momento durante la competición" puede realizar inspecciones del terreno de juego en todos los estadios y que "si se requieren visitas adicionales, los costes corren a cargo del club inspeccionado".

El riego, otro factor clave

Más allá de la altura, el reglamento también regula el riego con detalle. El club local "debe comunicar el calendario de riego en la reunión organizativa del día del partido, y el campo deberá regarse de forma uniforme, sin concentrarse en zonas concretas". Como norma general, el riego debe finalizar 60 minutos antes del inicio del partido, aunque el club local puede decidir regar también entre 10 y 5 minutos antes del pitido inicial (el Barça lo hizo la semana pasada en el Spotify Camp Nou, por ejemplo) y/o durante el descanso, con un máximo de 5 minutos.