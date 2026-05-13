Polémica Bardghji: explican los motivos de su ausencia en el Mundial

Revuelo en Suecia por la ausencia del blaugrana Roony Bardghji en la pre-lista del Mundial. El seleccionador, Graham Potter, no lo incluyó entre los 50 elegidos, por lo que se perderá esta cita a pesar de ser uno de los futbolistas con mayor progresión del fútbol sueco. En su país dejan claro que la ausencia viene motivada por un incidente que se produjo tras la clasificación del equipo en la repesca ante Polonia. En aquel encuentro, Potter le dejó en la grada y sin minutos, por lo que el futbolista del Barça se enfadó y lo demostró en los momentos posteriores al encuentro, dónde protaginizó una escena que no gustó nada a sus compañeros y al cuerpo técnico.

Según el diario 'Aftonbladet', los técnicos y directivos de la Federación de Suecia quedaron muy decepcionados con la postura que mantuvo el futbolista durante la celebración posterior: "Fue muy extraño que casi se quedara sentado, de mal humor, cuando ya habíamos clasificado para el Mundial. No le benefició en absoluto".

El enfado del futbolista sentó muy mal a la mayoría de jugadores al considerar que Bardghji se creía superior a ellos con tan solo 20 años. Muchos jugadores le afearon su comportamiento y los técnicos entendieron que lo mejor sería no llevarle al Mundial para no enturbiar la convivencia: "También se trata de que seamos 26 jugadores que nos vamos de viaje, de cómo gestionar el tiempo que pasamos separados, de cómo nos comportamos y de los diferentes perfiles que tenemos según la edad y la experiencia. Adoro a esos dos chicos. Les esperan carreras muy prometedoras", aseguró una fuente de la Federación.

Bardghji también se habría quejado a nivel interno de su falta de minutos en la selección y habría pedido explicaciones. Mientras sus compañeros en su totalidad estuvieron celebrando el triunfo con una cena y fiesta, el blaugrana decidió quedarse aislado y apartado en unas imágenes que no sentaron nada bien internamente.

En la previa del partido ante Polonia, el seleccionador argumentó la baja del blaugrana: "Desde una perspectiva competitiva, hay otros que están por delante en este momento". Potter echó mano de futbolistas con más experiencia en la selección y que venían jugando con sus equipos habitualmente y la jugada le salió bien.

Tras la clasificación del equipo para el Mundial, Bardghji publicó en las redes sociales un mensaje en el que citaba un versículo de la Biblia: "Aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo", escribió el blaugrana en Instagram, junto con un emoji de un dedo índice apuntando al cielo.