Póker de apercibidos para Flick: Lamine Yamal, entre ellos

Ahora empieza lo bueno. Los octavos de final de la UEFA Champions League arrancan este martes y el FC Barcelona tendrá un gran reto por delante: superar al Newcastle United. Los azulgranas ya están en Inglaterra para preparar el primer asalto de este combate que tendrá su partido decisivo el miércoles 18 en el Spotify Camp Nou.

Pero Flick deberá ir con cuidado, ya que tiene a cuatro futbolistas amenazados de sanción y se perderían la vuelta en caso de ver una en St James' Park. Lamine Yamal es uno de los futbolistas que podrían no jugar la vuelta, ya que el extremo está a una sola amarilla de cumplir ciclo. Los otros tres futbolistas también son de mucha importancia en el esquema del alemán: Fermín, Gerard Martín y Marc Casadó.

De hecho, el peligro para los azulgranas se traslada mucho más allá de los octavos de final. Las amarillas 'se limpian' a partir de las semifinales; por tanto, cualquiera de estos futbolistas podría perder algún partido de cuartos o la ida de las semifinales viendo una sola amarilla más.

Lamine Yamal, durante el Barça-Atlético de Copa del Rey / Valentí Enrich

El caso de Lamine Yamal es el que más preocupa al barcelonismo por motivos obvios, pero también el más curioso. El extremo de Rocafonda está a punto de cumplir su segundo ciclo de amarillas. Ya se perdió el partido ante el Slavia de Praga en la penúltima jornada de la fase Liga. La primera sanción es de tres tarjetas, pero a partir de ese momento se cumple cada dos. Por tanto, la estrella azulgrana tendrá que tener eso en cuenta durante el transcurso de la eliminatoria.

Los otros tres futbolistas sí que están en el primer ciclo de amarillas. Casadó, Fermín y Gerard Martín han visto dos cada uno.

Tres de los cuatro apercibidos se espera que sean titulares en Newcastle. Lamine y Fermín son muy importantes para Flick, mientras que el Gerard Martín ha ganado mucho protagonismo tras las bajas de Kounde y Balde. Casadó no suele ser titular con el alemán, pero con la baja de Frenkie de Jong el centro del campo ha perdido efectivos.

Fermín y Flick se abrazan en un partido de esta temporada / EFE

Precisamente, el neerlandés es el otro único futbolista que ya ha cumplido ciclo de amarillas en Champions. De Jong no jugó la última jornada ante el Copenhague, pero al estar lesionado tampoco jugará los octavos de final y no volvería a estar sancionado hasta ver la quinta amarilla.

Dani Olmo, Alejandro Balde y Jules Kounde son los otros futbolistas de la plantilla que han visto al menos una tarjeta en esta edición.