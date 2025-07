Pogba: "¿Rashford al Barça? Es una locura, el United pierde a un gran jugador"

Marcus Rashford ya está en Barcelona para someterse a las pruebas médicas previas al anuncio de su fichaje por el club blaugrana. Si no hay ningún contratiempo, el atacante inglés reforzará el proyecto de Hansi Flick y se unirá en los próximos días a la pretemporada del conjunto culé. En principio, la idea es que forme parte de la expedición que el jueves partirá hacia tierras asiáticas para la gira por Japón y Corea del Sur.

En las últimas horas se han producido muchas reacciones a la llegada de Rashford al Barça. Una de las más destacadas ha sido la de Paul Pogba en el canal de YouTube de Speed. El centrocampista francés, que coincidó con Marcus en su etapa en el Manchester United, ha considerado que el club inglés "pierde a un gran jugador" y se ha mostrado feliz por su excompañero, pues "se había quedado sin dorsal" en Old Trafford.

"Es una locura. Me alegro por él porque le habían quitado su dorsal. Desafortunadamente para ellos, pierden a un gran jugador. Es genial para el Barcelona", ha declarado Pogba. "No hablo del Manchester United porque han fichado unos cuantos jugadores nuevos e imagino que el nuevo entrenador [Rúben Amorim] quiere hacer sus cosas. No tiene la culpa, si no cree en un jugador... Él necesita ganar porque si no lo hace, lo echarán", ha añadido.

En la misma entrevista, Pogba se ha 'mojado' a favor de Ousmane Dembélé en el debate sobre el Balón de Oro. "Creo que tiene que ser el favorito. Tendría que ganar él al 100%. Ganó la Champions League, fue crucial esta temporada en el PSG. Si no gana este año, no lo hará nunca. Achraf y Vitinha también han estado a un gran nivel".