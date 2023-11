Pochettino vuelve a bloquear su fichaje por el Barça

El técnico argentino insiste cada vez que tiene ocasión en renegar de un futuro ligado al banquillo blaugrana "No entrenaré al Barcelona ni al Arsenal", ha asegurado el actual responsable de la primera plantilla del Chelsea

Mauricio Pochettino es el actual entrenador del Chelsea, con quien se medirá este lunes por primera vez al Tottenham desde que dejara la entidad del norte de Londres en 2019. Su pasado en los 'hotspurs' dejó huella en el argentino, sobre todo tras alcanzar la primera final de la Champions de la historia del club, que perdieron frente al Liverpool en el Metropolitano.

Quien también fuera ex futbolista y ex técnico del Espanyol ha hablado antes del encuentro de la Premier League entre los dos clubs londinenses y, pese a que ahora defiende los colores del Chelsea, no esconde que "es siempre especial volver a un lugar donde has creado recuerdos tan bonitos. Muy especial, no os voy a mentir". Y es que Mauricio recuerda que "cuando nos fuimos del club fue un momento muy difícil, pero ahora tengo la oportunidad de volver y ver a los que siguen trabajando allí".

Pochettino, durante la derrota del Chelsea contra el Nottingham Forest | AFP

En ese sentido, Pochettino volvió a cerrarse las puertas de dos clubs a los que nunca aceptaría dirigir: "Siempre he dicho que a los clubes que no entrenaría son Arsenal y Barcelona, porque son los peores enemigos del Tottenham y del Espanyol". Eso no quita que, cuando lo cree conveniente, se fije en futbolistas como Gavi. Obviamente, no parece muy probable que tanto Arsenal como Barça apuesten a día de hoy por requerir sus servicios, pero, si existiera alguna posibilidad, el argentino prefiere dejar las cosas claras. En ese sentido, añadía que "somos profesionales, pero al mismo tiempo somos seres humanos y tenemos sentimientos".