Pochettino: "¿El Barça más que un club? Creo que se equivocan"

Mauricio Pochettino vive relativamente tranquilo como seleccionador de Estados Unidos. Tras sus últimas experiencias en Tottenham, PSG y Chelsea, el entrenador argentino decidió embarcarse en una primera experiencia como seleccionador nacional. Y de un combinado más alejado del foco como es el norteamericano. Inició su periplo hace aproximadamente un año con el gran reto de abanderar a una joven selección que el próximo verano acogerá la Copa del Mundo. Reto importante.

Tras perder la final de la Copa Oro con México, Mauricio lleva unas semanas desconectando. Y aprovechó para atender a Josep Pedrerol en 'El Cafelito', de 'Atresmedia'. En la entrevista Pochettino hace referencia a esa relación siempre 'picante' que mantuvo con el Barça. Como exjugador y exentrenador del Espanyol, el argentino nunca tuvo un gran idilio con el archirrival perico.

LA FAMOSA FRASE DE LA GRANJA

"¿La frase de me voy a mi granja de Argentina a trabajar antes de entrenar al Barcelona? Sigue siendo buena... ¿no? Mi identificación con el Espanyol es total. La gente me dice siempre "veremos, si algún día te lo ofrece el Barça veremos qué dices", asegura el seleccionador estadounidense.

Pochettino dirige a la selección de Estados Unidos / LAP

Más sobre el Barça y su filosofía: "Yo siempre trato de explicarlo, y que no se ofenda nadie... Dicen que el Barça es más que un club. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hay que adoctrinar a los niños en ciertas ideas? Yo creo que el Barcelona se equivoca en eso. Cada equipo de fútbol tiene su cultura y el Barça es un grandísimo club, pero yo no comparto lo que me quieren hacer comprar o quieren vender a la gente". "Creo que el Espanyol es un club mucho más independiente y mucho más catalán, mucho más catalán, que el Barcelona", añade el técnico de 53 años.

LA POSIBILIDAD DE ENTRENAR AL MADRID

Respecto a lo cerca que estuvo de jugar en el Madrid como entrenador y como jugador, Mauricio desgrana que "como jugador tuve la posibilidad y no se dio. Como entrenador tuve un par de posibilidades, pero a veces son los momentos que pasan en el fútbol".

🧠⚪ "¿REAL MADRID? Nunca es tarde si la dicha es buena...".



☕️ Pochettino deja la puerta abierta al conjunto blanco en 'El Cafelito' de @jpedrerol.



¡Este jueves a las 15:30h entrevista completa en nuestras redes sociales! pic.twitter.com/jNdD25iCtb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 4, 2025

Pochettino explica que se dio la opción de entrenar al Real Madrid cuando se marchó Zidane. Él estaba en el Tottenham y tenía contrato. Y la palabra al propietario, a Daniel Levy, de que seguiría hasta la inauguración del nuevo estadio. "No sé como se lo tomó Florentino Pérez, no fue una cuestión mía. Yo no estaba sin contrato... Pero nunca es tarde si la dicha es buena", comenta el argentino, dejando la puerta abierta de par en par de cara al futuro.