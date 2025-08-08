Los plazos para el regreso de Marc Bernal

El regreso de Marc Bernal está cada día más cerca de producirse. El futbolista que deslumbró y se metió en el bolsillo a toda la afición culé está a pocas semanas de volver a los terrenos de juego. En el club se aprecia una mejora sustancial de su lesión, pero aun así se quiere evitar cualquier tipo de precipitación que pueda comprometer su recuperación total. Aunque el rendimiento del jugador en los últimos entrenamientos ha sorprendido gratamente, nadie quiere dar un paso en falso, por lo que no se prevé que se vaya a arriesgar.

Lo que más ha llamado la atención del joven centrocampista es su tacto y buena relación con los servicios médicos. El jugador cuenta con el pleno respaldo de la dirección deportiva y del entrenador, por lo que se ha mostrado paciente y colaborativo en todo momento con los fisioterapeutas. Fuentes del vestuario afirman que su actitud es ejemplar y que, aunque tiene ganas y se siente con fuerzas para jugar lo antes posible, siempre ha sido muy cauto, acatando las órdenes de los profesionales que lo asesoran. A día de hoy, la idea es que no juegue hasta que haya pasado un año exacto de la lesión, aunque, lógicamente, si hubiera una mejora notoria, el Barça volvería a analizar su situación para adelantar su regreso a los terrenos de juego.

De esta manera, el plazo previsto para que reaparezca vestido de corto es el próximo 14 de septiembre ante el Valencia, aunque no se descarta que reciba el alta médica algo antes. Esta postura prudente obedece también a la relevancia que el cuerpo técnico le otorga al jugador en el esquema actual, hasta el punto de considerarlo completamente clave para los planes del entrenador.

Evolución positiva

La cita contra el Como en el Gamper sería una gran oportunidad para medir su evolución, pero a día de hoy su presencia no está en absoluto garantizada. La decisión final será tomada en consenso con los médicos en los próximos días. De hecho, el jugador se ha sometido hoy a unas pruebas rutinarias para evaluar su evolución, y serán estas las que ayuden a tomar la decisión.

Mientras tanto, el representante de Marc Bernal fue visto ayer en la Ciutat Esportiva, algo que generó ciertas especulaciones sobre una posible reunión con Deco. Sin embargo, fuentes internas han aclarado que el motivo de su visita no tenía nada que ver con el estado físico del jugador, que es completamente clave para el Barça.

Así pues, la prioridad absoluta sigue siendo garantizar que el futbolista esté 100 % recuperado, sin establecer fechas concretas. El club tiene claro que forzar ahora no tendría sentido si eso implica perder al jugador durante más tiempo posteriormente. Bernal comparte plenamente esta perspectiva y confía en hacer de esta la mejor temporada de su vida.