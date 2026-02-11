El plato favorito de Lamine Yamal: "Es una comida típica de Guinea Ecuatorial"

La irrupción de Lamine Yamal en el FC Barcelona empieza a ser difícil de calificar con palabras. El extremo de Rocafonda no deja de crecer en lo deportivo, y este inicio de 2026 se muestra imparable, empezando a recuperar su mejor versión futbolística, que había perdido debido a las molestias por pubalgia.

Alejado de los terrenos de juego, el extremo azulgrana despierta gran interés, especialmente por su vida cotidiana. En una entrevista, el '10' del Barça reveló cuál es su plato favorito. "Es una comida típica de Guinea Ecuatorial", empezó comentando al inicio de la charla con GQSpain en TikTok.

Se trata de un arroz con pollo que combina con salsa de cacahuete, un plato tradicional del país de su madre, Sheila Ebana. Es una elaboración que le trae recuerdos de su infancia en el barrio de Mataró y que solía disfrutar siempre antes de cada partido que jugaba. "Ella me lo preparaba antes de los partidos para darme fuerzas", agregó.

Es uno de los platos más tradicionales de Guinea Ecuatorial, donde el toque distintivo de la receta es la salsa de cacahuete. Respecto al emplatado, es algo sencillo, pero eficaz: una porción de arroz junto con un muslo de pollo bañado en la salsa.

Un ejemplo del plato favorito de Lamine Yamal / Istock

Estos son los ingredientes del plato favorito de Lamine Yamal

Arroz

Muslo de pollo

750 gramos de gallina ahumada

400 gramos de cacahuete

Dos tomates grandes

Una cebolla

Cuatro dientes de ajo

Un puñado de perejil

Un picante de Gambia

Dos cucharadas de pimienta negra

Una cucharada de caldo concentrado casero

Una cucharada de sal

Tres cucharadas de aceite

Esta es el plato favorito del '10' del Barça, pero también aseguró que disfruta de otras elaboraciones: "También disfruto mucho de la comida de la familia de mi padre, Marruecos".

Por ejemplo, los nuggets de pollo, y hace poco confesó que es uno de los pocos platos que sabe preparar gracias a las clases de cocina que llevo a cabo, aunque terminó dejándolas porque era "muy malo".