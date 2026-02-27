El plato favorito de Frenkie de Jong: "Me encanta este plato típico de Holanda"

Frenkie de Jong estaba siendo una de las piezas claves para Hansi Flick, pero ayer se lesionó durante el entrenamiento y estará fuera de los terrenos de juego entre cinco y seis semanas después de sufrir "una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha en la sesión de entrenamiento de este jueves".

Alejado de los terrenos de juego, el futbolista neerlandés despierta gran interés, especialmente por su vida cotidiana. En un vídeo, el '21' del Barça desveló cuál es su plato favorito. "A mí me vuelven los platos de Holanda, especialmente el stamppot", compartió en el canal del FC Barcelona.

El jugador azulgrana reconoció que no suele cocinar: "La verdad es que no cocino nada, pero mi novia sí y mejor que yo". Además, confesó que se ha adaptado por completo a la gastronomía española, donde ha disfrutado de deliciosos platos, pero sigue sintiendo una predilección por el stamppot.

¿Cómo es la receta de este plato?

Es el plato tradicional por excelencia de los Países Bajos por ser una comida casera, reconfortante y calórica, ideal para los fríos inviernos holandeses. Combina puré de patatas con verduras y salchicha ahumada, un plato que representa la cocina sencilla, histórica y de aprovechamiento del país.

La preparación del plato empieza cocinando las patatas en una olla grande con agua y sal, hasta que estén tiernas, lo que tomará unos 15 a 20 minutos. Mientras tanto, se hierve la col rizada en otra cacerola con agua y sal durante unos 5 minutos, luego se escurre bien. En una sartén, se cocinan las salchichas en agua caliente, siguiendo las instrucciones del paquete, durante unos 10 minutos.

Cuando las patatas estén listas, se escurren y se devuelven a la olla. Se agrega la mantequilla y la leche, y se trituran hasta obtener un puré suave. A continuación, se incorpora la col rizada cocida, mezclando bien para que todos los sabores se integren. Si lo deseas, puedes añadir cebolla y ajo picados para darle más sabor al plato.

Plato de stamppot / Archivo

Finalmente, se ajusta la sazón con sal y pimienta al gusto. El stamppot se sirve caliente, acompañado de las salchichas, creando un plato reconfortante con la cremosidad del puré, la suavidad de la col y el toque sabroso de las salchichas. Es ideal para disfrutar en días fríos.

Ingredientes: