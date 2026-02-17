El plato favorito de Fermín López: "Son las lentejas de mi abuela, pero no las hace con chorizo"

La temporada de Fermín López está siendo espectacular. El del Campillo empezó entrando como revulsivo en las segundas mitades, pero poco a poco se ha consolidado en el once titular, convirtiéndose en una pieza clave para Hansi Flick. Una de las grandes virtudes del mediapunta es que siempre se deja todo en el campo, algo que la afición culé valora.

Alejado de los terrenos de juego, el futbolista andaluz despierta gran interés, especialmente por su vida cotidiana. En una entrevista, el '16' del Barça reveló cuál es su plato favorito. "Son las lentejas", empezó explicando en una entrevista concedida a 'Mundo Deportivo'.

No obstante, matizó que son "las lentejas de mi abuela, pero no las hace con chorizo, las hace con verduras y arroz". Se trata de uno de los platos más populares de España, debido a que es una elaboración completa, económica y nutritiva.

¿Cómo es la receta de este plato?

La preparación comienza con el sofrito base. En una olla grande, se calienta el aceite y se añaden la cebolla y el ajo, que se cocinan hasta quedar transparente. Luego se incorpora el tomate, que aporta sabor al plato. A continuación, se suman la zanahoria, papa y zapallo junto con las lentejas previamente escurridas.

Una vez integrados los ingredientes, se agrega caldo o agua, además de laurel y comino, que perfuman la preparación mientras hierve a fuego medio durante 25 a 30 minutos. Este tiempo permite que las lentejas se ablanden y que los sabores se amalgamen de forma equilibrada.

Finalmente, se incorpora el arroz lavado, que aporta cuerpo y transforma la sopa en un plato completo tras 15 o 20 minutos adicionales de cocción. Se trata de una receta fácil de hacer en casa.

Un ejemplo del plato favorito de Fermín López / SPORT

Estos son los ingredientes del plato favorito de Fermín López

1 taza de lentejas (remojadas 1–2 horas, opcional pero recomendable)

½ taza de arroz

1 zanahoria en cubitos

1 papa mediana en cubitos

½ taza de zapallo/calabaza en cubos (opcional)

½ cebolla picada

1 diente de ajo picado

1 tomate picado o ½ taza de tomate triturado

1 litro a 1½ litros de caldo o agua

2 cucharadas de aceite

Sal y pimienta al gusto

½ cucharadita de comino (opcional)

1 hoja de laurel (opcional)

Perejil o cilantro para decorar

Noticias relacionadas

Este es el plato favorito del '16' del Barça, pero también aseguró que disfruta de otras elaboraciones: "Cuando quiero salirme de la dieta, siempre como sushi".