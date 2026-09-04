La plataforma 'Som un Clam' reacciona a la convocatoria de la Asamblea

La convocatoria de la Asamblea General Ordinaria del FC Barcelona ya ha provocado las primeras reacciones. La plataforma 'Som un Clam' ha publicado un comunicado en sus redes sociales en el que cuestiona la decisión de la Junta Directiva de celebrar la reunión el próximo 19 de septiembre y de forma telemática.

La plataforma considera que la Asamblea, que debería ser "la fiesta de los socios", se ha planteado de una forma poco habitual. "Sorprende mucho que la Junta Directiva, habiendo ganado recientemente con una amplia mayoría las elecciones al Club, convoque lo que debería ser la fiesta de los socios", apuntó.

Uno de los principales motivos de crítica es el formato telemático. 'Som un Clam' recordó que ya se han celebrado seis Asambleas de esta manera desde la pandemia y lamentó que los compromisarios no puedan reunirse presencialmente.

También puso el foco en la fecha escogida. La Asamblea se celebrará el 19 de septiembre, el mismo día en que el primer equipo jugará en Sevilla. La plataforma recordó que lo habitual había sido celebrar estas reuniones coincidiendo con una jornada en la que el Barça disputara un partido en el Spotify Camp Nou.

Críticas por las prisas

Otro de los aspectos que no convencen a 'Som un Clam' es el margen de tiempo. La plataforma considera que la Asamblea se ha convocado con prisa, apenas 15 días antes de su celebración. En su comunicado también hizo referencia al artículo 23.4 de los Estatutos del club, relacionado con la posibilidad de que los compromisarios que no puedan acudir cedan su lugar a otro socio que se encuentre en lista de espera.

La plataforma también cuestionó que la reunión se celebre durante el periodo de revisión de las cuentas. Según su interpretación, existe margen para celebrar la Asamblea hasta tres meses después del cierre del ejercicio económico, que tuvo lugar el pasado 30 de junio.

El Espai Barça, en el punto de mira

Pero uno de los asuntos que más preocupa a 'Som un Clam' es el relacionado con la financiación del Espai Barça. La Junta Directiva llevará a la Asamblea la aprobación de nuevas operaciones de financiación vinculadas al proyecto, incluida la emisión de bonos garantizados con derechos audiovisuales adicionales del club.

La plataforma aseguró que estará especialmente pendiente de conocer qué lugar ocuparán los socios abonados en el nuevo Spotify Camp Nou antes de que se apruebe esta nueva financiación. En su comunicado, comparó esta situación con la de los aficionados VIP, que ya conocerían su ubicación.

"Veremos qué orden del día y objetivos se presentan. Estaremos encima, sobre todo para saber si los socios abonados podrán saber ya qué lugar tendrán en el Camp Nou antes de aprobar nueva financiación del Espai Barça", señaló 'Som un Clam'.

La Asamblea tendrá su primera convocatoria a las 9:30 horas y la segunda a las 10:00. Además de las cuentas, el presupuesto y la financiación del Espai Barça, los compromisarios deberán ratificar varios contratos y los nombramientos de nuevos miembros de la Junta Directiva y de la Comisión Económica.