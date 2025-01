La plantilla pidió a Flick que las explicaciones del 'caso Olmo' se las diera Laporta

El FC Barcelona atraviesa momentos complicados con la no inscripción de Dani Olmo y Pau Victor y la incertidumbre sobre su futuro, una situación que ha generado cierto desconcierto y malestar dentro de la plantilla azulgrana como se pudo comprobar con las declaraciones de Ronald Araujo tras el partido en Barbastro.

Rebobinemos, sin embargo, al sábado por la mañana antes del partido de Copa del Rey. Joan Laporta, presidente del club, consciente de que ni Olmo ni Víctor podrían viajar con sus compañeros para estrenarse en la competición del KO por la ausencia de licencia, solicitó la intervención de Hansi Flick para explicar a los jugadores la situación antes de su desplazamiento a Barbastro.

El entrenador alemán, como hombre de club y alineado con la directiva como él mismo confesó en rueda de prensa previa al choque, cumplió con el encargo y, antes de emprender el viaje en autocar hacia la ciudad aragonesa, convocó a los jugadores para una charla informativa en la que pretendía darles más detalles sobre su situación.

Que lo explique el presidente

Sin embargo, la respuesta de ambos no fue la esperada. Según ha podido saber este diario, los jugadores no quedaron satisfechos con las explicaciones ofrecidas por Flick, ya que consideraron que el problema de su no inscripción era una cuestión de club y no del cuerpo técnico. El disgusto, que se reflejaba en la cara de los futbolistas, alarmó al técnico alemán, que decidió dar un paso más en el asunto.

Fue entonces cuando Flick solicitó que fuera el propio Laporta quien se dirigiera a los jugadores para ofrecerles una aclaración directa. El presidente, que originalmente tenía previsto asistir a los actos previos al partido en el ayuntamiento de Barbastro junto a su homólogo Josan Fierro, tuvo que modificar su agenda. En lugar de marcharse a primera hora junto al equipo para estar presente en dichos eventos institucionales, el presidente del Barça optó por reunirse de urgencia con los jugadores en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para tranquilizarles y explicarles la estrategia legal para formalizar la inscripción de ambos, un gesto que tanto Olmo como Pau Víctor agradecieron.

Pau Víctor, Flick i Olmo, a l’agost amb el trofeu Joan Gamper. / FC Barcelonca

Pese a las buenas intenciones de Laporta con sus jugadores, la situación sigue siendo un desafío para el club. La petición de la cautelarísima al CSD podría no llegar a tiempo para que ambos jugadores disputen las semifinales de la competición en Arabia ante el Athletic, y fuentes cercanas a la RFEF y al máximo organismo del deporte español ponen en duda su participación también en una hipotética final en caso de que el Barça se clasifique mañana.