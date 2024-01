"Tenemos plantilla para pelear todos los títulos"

Erigido en una pieza indispensable del Barça de Xavi, Frenkie de Jong alcanzó la cifra de 200 partidos con el primer equipo azulgrana ante Unionistas en octavos de final de la Copa del Rey. El neerlandés, que aterrizó en la Ciudad Condal el verano de 2019, ha sido siempre titular indiscutible. Tanto con Valverde, como con Koeman y Xavi Hernández. Innegociable. Fue una apuesta de club total.

Tras unas primeras campañas marcadas por la zozobra institucional del club, Frenkie ha dado un paso al frente desde el aterrizaje del técnico de Terrassa en el banquillo barcelonista. Es uno de los líderes. Ha atendido a los medios del club para conmemorar esos 200 encuentros y para valorar toda la actualidad del Barça, presente y futura.

"QUIERO GANAR TÍTULOS"

"Estoy muy orguso de llegar a los 200 partidos. Es un gran orgullo jugar para el Barça, significa algo importante, pero quiero ganar títulos. Eso es más importante que jugar muchos partidos", asegura Frenkie, quien añade que "no hemos estado bien ante el Madrid. Pero no creo que un partido deba marcar la temporada. Perdimos la final ante el Madrid, ellos merecieron ganar, era justo. Nos toca mejorar, pero no significa que la temporada ya sea mala. Quedan tres títulos, estamos en cuartos de Copa, en Champions. Intentaremos todo lo posible para remontar la Liga".

Los números de De Jong / Marc Creus

"Tenemos que mejorar, lo sabemos. La calidad está, el juego no está mal, pero falta contundencia, concentración. Tenemos que mejorar eso, estar concentrados todo el partido. Si hacemos todo eso tenemos una muy buena plantilla para pelear por todo. Quizás hemos generado más ocasiones que el año pasado, pero es verdad que en defensa, como equipo, a veces no estamos concentrados los 90 minutos. No puedes regalar nada al contrario".

"¿La Liga? Creo que tenemos opciones..."

"Depende de Madrid y Girona, pero creo que tenemos plantilla y si mejoramos algunas cosas tenemos opciones de ganar muchos de los partidos que quedan. Y pienso que todavía podemos pelear la Liga. Si participas una competición, lo haces para ganarla. Todos quieren ganar la Champions, nosotros también. No es que si no la ganáramos sería un desastre...", valora sobre esa brecha con Madrid y Girona en el campeonato liguero.

"𝐐𝐮𝐢𝐞𝐫𝐨 𝐠𝐚𝐧𝐚𝐫 𝐭𝐢́𝐭𝐮𝐥𝐨𝐬"



"Nápoles es muy buen equipo, son campeones de Italia. Tiene muy buenos jugadores, mucho talento. Ya veremos porque quedan partidos antes de eso, pero nos hace ilusión estar en octavos de Champions después de quedar eliminados dos años seguidos. Queremos pasar la ronda y vamos a hacer todo lo posible. Estos partidos son diferentes. Nápoles no está tan bien como el año pasado, pero es un contrario muy difícil.