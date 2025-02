La plantilla obedece a Flick: prohibido protestar

La relación de Hansi Flick con los colegiados es, cuanto menos, curiosa. El de Heidelberg procede de un fútbol, el alemán, donde se guarda un gran respeto al colectivo arbitral y fue el primero en enarbolar esta bandera en una reciente rueda de prensa. "Tenemos que protegerlos, no podemos jugar sin ellos. No me gusta lo que está pasando", dijo a raíz del ya tristemente célebre 'fuck off' de Bellingham a Munuera Montero.

Y eso que tendría motivos para estar enfadado. Pocas expulsiones tan injustas y con un agravio comparativo tan fuerte como la que sufrió Flick en el Benito Villamarín y que le costó 2 partidos de sanción cuando apenas se dirigió a un Muñiz Ruiz con muy poca 'cintura' esa tarde.

El entrenador del Barça, crítico con la presión que sufren los colegiados en rueda de prensa / Twitter

Hansi tuvo que tragar saliva, morderse la lengua y prometerse a sí mismo que no volvería a cometer un desliz, por leve que fuera, que pudiera llevar a otra confusión. Porque el técnico es el primero que tiene y quiere dar ejemplo a sus jugadores, a los que insiste semana sí, semana también, que no deben protestar a los colegiados y cargarse de tarjetas que se pueden evitar.

La primera expulsión de Hansi Flick como entrenador del Barça. / SPORT.es

Injusticia con Flick en el Villamarín

Y lo está consiguiendo, a tenor de las estadísticas. En lo que llevamos de temporada y en todas las competiciones, la plantilla del FC Barcelona (incluido staff técnico) ha visto 6 cartulinas rojas y 60 amarillas. Cierto que el número de expulsiones es alto, pero solo precisamente la de Flick ante el Betis fue por protestas. El resto, por faltas a un rival, es decir, por lances del juego.

Teniendo en cuenta que el cuadro azulgrana lleva jugados 40 partidos oficiales esta campaña, las 60 tarjetas amarillas equivalen a 1,5 por partido, una cifra realmente baja. Y de ellas, solo 10, una sexta parte, han sido por protestas al colegiado.

Todas las tarjetas del Barça de Flick / Marc Creus

Como es lógico, la mayoría de cartulinas se las llevan las faltas a un rival, ya sea en forma de empujón, derribo, etc. Todas las rojas excepto la de Flick y 42 de las 60 amarillas han sido por este concepto. Después, llegan las amarillas por protestas al colegiado. El único futbolista que ha visto 2 por este motivo ha sido Raphinha: contra el Alavés en Liga y en el clásico de la final de la Supercopa de España. El resto de jugadores, en este caso con 1 amonestación, son: Pau Víctor (Girona-Barça), Pedri (Osasuna-Barça), Iñaki Peña (Real Madrid-Barça de Liga), De Jong (Las Palmas-Barça), Iñigo Martínez (Real Madrid-Barça de la final de la Supercopa), y Balde y Marc Casadó en Mónaco, cuando se quejaron por la señalización de un penalti inexistente para el equipo local que luego el VAR invalidó...

Hernández Hernández enseña una cartulina amarilla a Eric Garcia en el Sevilla-FC Barcelona / Javi Ferrándiz

En este apartado también se incluye una amarilla en el Sevilla-Barça a Arnau Blanco, el tercer técnico del FC Barcelona.

El resto de amarillas mostradas han sido por: 6 por discutir con un rival (entre ellas, la que vio Hansi Flick por una 'bronca' con Bordalás), 1 por perder tiempo (Héctor Fort en el Villamarín) y 1 por desplazar el balón por disconformidad (Raphinha en el Barça-Betis de Copa del Rey).

Gavi, el único apercibido

El bajo índice de tarjetas enseñadas a los futbolistas azulgranas se refleja también en el hecho de que a estas alturas de temporada ningún futbolista ha tenido que descansar por acumulación de amarillas y que, en LaLiga, Gavi es el único apercibido con 4 tarjetas. Le siguen con 3: Raphinha, Cubarsí, Iñigo y Fermín.

Y el otro dato muy significativo es que en 14 de los partidos jugados hasta ahora por el Barça, a ningún jugador (ni técnico) se le ha mostrado cartulina. El último, el 4-4 copero contra el Atlético de Madrid en el que saltaron chispas. Los colchoneros vieron 5 amarillas y 3 fueron por protestar, entre ellas, al 'Cholo' Simeone...