Una plantilla en el limbo: ¡el Barça solo tiene a 13 jugadores!

La temporada acaba el 30 de junio y arranca el 1 de julio, por lo menos a nivel contable y, en consecuencia, también en lo que a los contratos de futbolistas se refiere. Este dato no tendría mayor importancia sin la economía del Barça viviera una situación normal y estuviera saneada. Como eso es a día de hoy una quimera, conviene hacer repaso de cómo está la situación de la primera plantilla blaugrana para ver el trabajo que tiene por delante Deco, a nivel deportivo, y el club, a nivel financiero, para encajarlo todo.

Hace algunos días comentábamos que son trece los jugadores con contrato en vigor esta temporada y cuya ficha está registrada en el sistema de LaLiga. A partir de ahora, tocará resolver varios casos antes de que acabe el plazo de inscripcción, previsto para el 1 de septiembre. Se trata de Ter Stegen, Iñaki Peña, Araujo, Gündogan, Christensen, Koundé, Pedri, Fermín López, De Jong, Ferran Torres, Oriol Romeu, Raphinha y Lewandowski. De todos ellos, es posible que alguno abandone la plantilla para generar Fair Play. Al menos, esa es la intención del Barça, que quiere reforzarse con jugadores importantes este verano, algo que será imposible sin salidas de peso.

Oriol Romeu, en el entrenamiento de la selección catalana en la Nova Creu Alta de Sabadell / Valentí Enrich

Los casos más claros

A partir de ahí, algunos casos ya están claros porque, como pasa con Marcos Alonso, acabó contrato y el club ya agradeció oficialmente su paso por el Barça y le deseó suerte de cara a futuro. En cambio, no ha sido así con Sergi Roberto, que también es agente libre desde hoy mismo. El de Reus está valorando aceptar la oferta de renovación que le han ofrecido, aunque también ha sonado para el Girona. En lo que se refiere a los dos cedidos que ha tenido el equipo esta pasada campaña, Joao Félix y Joao Cancelo, ya son de nuevo jugadores de sus respectivos clubs, Atlético y Manchester City. El Barça colgó en redes un mensaje similar al de Marcos Alonso, pero lo borró al poco rato porque la intención es seguir contando con ellos en forma de cesión.

Situaciones singulares

Existe la singularidad que afecta a Iñigo Martínez, cuyo contrato, firmado por dos años el pasado verano, supeditaba el segundo a estar inscrito en LaLiga. De lo contrario, quedaría liberado del compromiso. Gavi, un futbolista fundamental para el Barça, tampoco está inscrito desde que le dieron de baja a causa de la gravísima lesión ocurrida durante un partido instrascendente de la selección española que dirige Luis de la Fuente. Eso sí, hasta el momento de la lesión, jugaba con el dorsal 6 gracias a las medidas cautelares decretadas judicialmente y que impedían el bloqueo de LaLiga tras la renovación firmada con el Barça en septiembre de 2022. Una vez regrese, estas medidas seguirán vigentes y a la espera de sentencia definitiva. La ausencia del canterano permitió inscribir temporalmente a Vitor Roque, que vuelve a quedarse sin ficha. El Barça no cuenta con él y le buscará una cesión.

Flick saluda a Balde, que realiza la recuperación de su lesión, en uno de los campos de la ciudad deportiva del Barça en Sant Joan Despí. / / FCBARCELONA

Alejandro Balde, que pasó buena parte de la temporada lesionado, renovó en septiembre de 2023 con dorsal de la primera plantilla. Tardó en ser inscrito por las limitaciones que tiene el club y, de hecho, solo por la pasada campaña. El Barça deberá volver a incluir su nuevo contrato en LaLiga.

¿Dorsales para todos?

Tras haber renovado, Pau Cubarsí, Héctor Fort, Lamine Yamal y Casadó restarán a la espera de saber si podrán tener ficha del primer equipo. Hansi Flick, por supuesto, cuenta con Cubarsí y Lamine Yamal, aunque aún, por el mismo motivo de siempre, el Fair Play, no tienen asegurado un dorsal entre los 25 primeros. Es fácil suponer que acabarán teniéndolo porque lo contrario no se entendería. Algo parecido ocurrirá con Marc Casadó, que ya no jugará más en el filial tras renovar e intentará convencer durante la pretemporada a Hansi Flick. La idea, hoy, es buscar una salida en forma de cesión. Héctor Fort también renovó hace muy poco y cuenta para la primera plantilla, que no va sobrado de laterales puros. También habrá que realizar su inscripcción en LaLiga.