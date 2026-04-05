La plantilla y Flick se rinden a Cancelo: "Se tiene que quedar"

Fue una de las imágenes del partido. Joao Cancelo acabó el partido roto. Acalambrado, sentado en el suelo casi sin poder moverse. Y la plantilla, uno por uno, pasaron a felicitarle y a festejar un triunfo que daba media Liga. Fue el reconocimiento unánime a un fichaje de invierno que le ha ido sensacional al equipo. Tanto Flick como la plantilla se rinden al portugués y el clamor es unánime: "Debe quedarse".

Joao Cancelo llegó como parche en enero a pesar de que Flick quería un central tras la baja de Christensen. Los candidatos no convencieron y Deco propuso la operación porque podía sumar y encajaba en el límite salarial disponible. Llegaba para ayudar en las rotaciones de los dos laterales y, curiosamente, ha acabado como titular en el lateral zurdo, dónde Balde había perdido minutos y luego se lesionó.

El partido de Cancelo ante el Atlético fue para enmarcar. Y no solo por fabricar la jugada del segundo gol en una acción en el que sacó a relucir todo su talento ofensivo sino porque defensivamente estuvo intenso y muy atento, algo que le venía fallando en partidos grandes, pero que supo gestionar en un partido de máxima exigencia.

Cancelo acabó creando tres clarísimas ocasiones de fol, filtró cinco pases con peligro y participó en más de 70 pases, pero también cortó siete balones y realizó hasta cinco intervenciones de mérito cortando ataques del Atlético. Un partidazo.

Flick está encantado con el portugués y tiene claro que va a apostar por él de aquí a finales de temporada como lateral zurdo titular. Se lo ha ganado y es una decisión que puede tener repercusiones de futuro. La primera está clara y pasa por conseguir su continuidad en el Barça. Esperan que consiga la carta de libertad del Al Hilal y su fichaje se cierre durante el mes de junio. Y, segundo, porque el ostracismo de Balde puede abrirle las puertas al mercado. El Barça está dispuesto a escuchar ofertas por él si llega alguna propuesta económicamente fuera de mercado.

Cancelo explicó hace unos días que le gustaría jugar en el Benfica en el futuro. Es su idea por el sentimiento que tiene por el club lisboeta, pero primero le encantaría jugar, al menos, un año más en el Barça. Las dos partes lo quieren y ahora solo hace falta llegar a un acuerdo con su club saudí para que uno de los futbolistas más en forma del equipo tenga su continuidad.