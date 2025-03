La plantilla 'explota' por el calendario

Acaba el encuentro anoche en Montjuïc. El Barça de Flick lo ha vuelto a hacer. Ha sacado adelante con mucha solvencia otro compromiso y se ha puesto líder en solitario de la Liga. Pese muchos asteriscos. No se caracteriza el técnico germano por elevar las quejas (aun teniendo motivos de sobras) en cada rueda de prensa y cuando se le presta la oportunidad. Mejor dedicar los esfuerzos a ser pragmático y a enfocar al vestuario hacia el objetivo. Pero eso no quita un sentimiento general de impotencia y de irritación creciente.

Este Barça-Osasuna que se tuvo que posponer por una desgracia que dejó muy tocado al grupo se decidió meter con calzador a la vuelta de un parón y en una fecha casi inaudita. Tras una ventana internacional nunca o casi nunca se ha disputado un encuentro el jueves. Con internacionales (los transoceánicos) regresando ese mismo día o la noche anterior.

LA PACIENCIA TIENE UN LÍMITE

Y todo este embrollo ha sido un poco la gota que ha colmado el vaso de la paciencia del vestuario, que tuvo que presenciar hace unos días cómo Carlo Ancelotti amenazaba con no jugar más si no transcurrían un mínimo de 72 horas entre partido y partido. Y es que el Barça, contando el de ayer ante Osasuna, jugará siete en 20 días. A más de un partido cada tres días. Una barbaridad que, lógicamente, se va cobrando sus víctimas.

Koundé, en el partido ante Osasuna / Javi Ferrándiz / SPO

Ayer fue Dani Olmo, que venía de ser titular con España, el que cayó. Lesión muscular en el adductor y, a falta de pruebas, mínimo unas dos semanas KO. Y ya venía el técnico de Heidelberg de perder a una pieza clave como Marc Casadó, en su caso para toda la temporada.

Tras el encuentro, Jules Koundé expresó un poco lo que es el pesar del vestuario con todo el contexto. Si ya de por si es denso el calendario, con esos dos partidos añadidos en la primera fase de Champions, con una Supercopa en Arabia. Con parones internacionales de por medio.

“Mas allá de una falta de respeto al club es una falta de respeto a los jugadores. No somos máquinas. No es normal. Hay gente que tiene dificultades para entenderlo. Me considero afortunado por vivir bien de nuestra pasión, pero es que da igual el club. Lo sufrimos todos. Para producir el juego que producimos y dar a los aficionados lo que quieren, intensidad, necesitamos descanso", dijo Koundé.

PEDRI TAMBIÉN ALZÓ LA VOZ

El galo fue más allá en sus críticas y elevó el tono como no habíamos visto hasta ahora en clave vestuario azulgrana. Pero recientemente Pedri también comentó que “es complicado recuperar en menos de 72 horas”. El presidente Laporta luego lo refrendó.

Y es que Koundé seguramente dio en el clavo. Para ofrecer espectáculo e intensidad al espectador los jugadores deben tener las pilas cargadas. Y decisiones como la del Barça-Osasuna atentan contra eso. Este viernes, ya más sosegado, Jules ha etiquetado a la RFEF y a Javier Tebas en su cuenta de 'X' con sus palabras después del encuentro. Por si alguien pensaba que se arrepentía...