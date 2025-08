La plantilla cierra filas con Ter Stegen: le votará como capitán del Barça

Las votaciones para elegir nuevo capitán del Barça estaban previstas para esta semana. Hansi Flick aseguró que se realizarían antes de comenzar la Liga y la realidad es que deberían ser un hecho antes del Gamper, momento en el que el jugador que lucirá el brazalete se dirige al público como es tradicional. El Barça no quiere a Ter Stegen por su polémica abierta con la baja, pero tienen un pequeño problema: la plantilla se ha plantado y no está por la labor de traicionar a su compañero. Entienden que hay un conflicto deportivo entre el portero y el club, pero eso no va con ellos y esperan que las aguas vuelvan a su cauce. Si es por ellos, Ter Stegen seguirá de capitán.

En los últimos días, varios jugadores han lanzado mensajes públicos dejando claro que Ter Stegen es su capitán y que no hay motivos para que deje de serlo. Es más, algunos futbolistas han contactado directamente con el alemán en estos días de la gira para dejarle bien claro que no darán marcha atrás en este caso salvo que el club suspenda las votaciones, algo que nunca ha sucedido. Los futbolistas entienden que este tipo de conflictos también les podría pasar a ellos en el futuro y no quieren sentar un precedente peligroso.

En el proceso normal, los jugadores acosutmbran a elegir a sus representantes por veteranía. Y esa lógica es la que ha imperado en el vestuario blaugrana. En esta ocasión, el club deseaba intervenir para alterar esa norma y que fuera también Hansi Flick el que propusiera algún jugador que tuviera mucha ascendencia dentro del vestuario aunque no tuviera la antiguedad exigida. Los jugadores no van a pasar por ahí, aunque el club tiene la potestad de cambiar las reglas si lo considera necesario. Y en el caso de apertura de un expediente, del que el portero no ha sido informado hasta ahora, intentaría que el alemán no entrara en la ecuación.

El Barça creía que la plantilla iba a apoyar al club en ese tema entendiendo que Ter Stegen podría tener muy enfriadas las relaciones con una parte del vestuario por algunos supuestos sucesos de la pasada temporada. Pero una cosa es la relación tensa que existiría con algún jugador concreto y otra muy diferente el sentir mayoritario de todos los futbolistas, muy celosos de que la directiva intente meter mano dentro del vestuario. Flick lo ha querido blindar desde el minuto uno y el tema de la capitanía es un auténtico misil para el proyecto que intenta construir el alemán.

Ter Stegen piensa hacer vida normal como hasta el momento y seguirá realizando su recuperación junto al resto de sus compañeros y en los servicios médicos de la entidad, por lo que estará en el día a día de la plantilla a pesar de que no puede realizar los mismos ejercicios sobre el césped. El alemán tiene claro que en menos de tres meses podrá jugar y quiere estar disponible en la primera vuelta del campeonato.