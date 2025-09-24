La plantilla del Barça se vuelca con Gavi

Golpe duro para Gavi. El jugador ha tenido que pasar nuevamente por el quirófano para tratar la lesión en el menisco interno. En la intervención se optó por una sutura con el objetivo de preservar el menisco. Los plazos de recuperación se estiman entre cuatro y cinco meses, aunque no se descartan posibles retrasos debido a complicaciones musculares propias de este tipo de procesos. Todo está pendiente de evolución.

El sevillano intentó por todos los medios evitar pasar por quirófano, pero tras un intenso tratamiento conservador, los resultados señalaron que lo más recomendable era la artroscopia para no seguir sufriendo con la rodilla. Con el objetivo principal de evitar a toda costa jugar con dolores.

No están siendo días fáciles para el futbolista, ya que quería ser una pieza indiscutible para Hansi Flick. No obstante, tendrá que tener paciencia y apoyarse en sus seres queridos y compañeros para superar este momento. Tras la operación, varios miembros de la plantilla no dudaron en enviarle mensajes de ánimo y respaldo.

Uno de los primeros en mostrar su apoyo fue Marc Bernal, quien ya sabe lo que es pasar por la misma situación que Gavi tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior. El jugador compartió una foto junto a él y escribió: "Mucha fuerza, hermano, puedes con todo".

Lamine Yamal tampoco se olvidó de enviarle un mensaje de apoyo Gavi: "Mi guerrero, no tengo ninguna duda de que en nada vas a volver siendo el mejor como siempre. Nada puede contigo, todos te esperamos. Mucha fuerza tt te quiero".

Desde las cuentas oficiales del club compartieron un mensaje: "¡Siempre contigo, Gavi! Volverás más fuerte".

Hansi Flick, un padre para Gavi

El técnico alemán siempre ha mostrado públicamente la confianza que deposita en el ‘6’ culé. Esta mañana, en rueda de prensa, Flick comentó que lo despertó de la cama: "Se ha quedado sorprendido, pero había entrenamiento y yo tenía que estar pronto así que le he llamado. Está bien, en un estado de ánimo adecuado. Tiene calidad para volver, hay que ayudarle, es un profesional y lo necesitamos, con su corazón, actitud, mentalidad. Es un jugador top".

Con todos estos mensajes, queda más que claro que el vestuario del Barça está más unido que nunca.