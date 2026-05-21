La plantilla del Barça celebra la Liga en Port Aventura

La visita de la plantilla del FC Barcelona a Port Aventura al finalizar la temporada ya se ha convertido en toda una tradición. Los azulgranas disfrutaron este jueves de una tarde en el famoso parque de atracciones para celebrar los dos títulos conquistados este curso: LaLiga y la Supercopa de España.

Desde que el Barça certificó el título liguero el pasado mes de mayo frente al Real Madrid, todo han sido celebraciones en Can Barça. Tras recibir el trofeo en el clásico, los culés protagonizaron una multitudinaria rúa por las calles de Barcelona, donde miles de aficionados salieron a festejar la temporada junto a sus ídolos. Además, el pasado miércoles la plantilla al completo se reunió para una cena de equipo antes del último partido del curso en Castelldefels, que disputarán este sábado en Mestalla frente al Valencia CF.

Bernal y Cubarsí, con la mascota de PortAventura / FC Barcelona

Port Aventura cerró sus puertas este jueves para que los jugadores azulgranas pudieran disfrutar en exclusiva del parque con sus amigos y familiares. Los más atrevidos se animaron a subir a las atracciones más emblemáticas del parque, como Dragon Khan, Shambhala, Furius Baco o el Hurakan Condor. Las montañas rusas más rápidas y espectaculares de Europa. La gran mayoría de la plantilla visitó el parque, aunque no todos.

En las imágenes compartidas durante la jornada se pudo ver a los futbolistas pasándoselo en grande en el parque, donde muchos aprovecharon también para fotografiarse con Woody, la popular mascota de PortAventura. Los más jóvenes de la plantilla, como Pau Cubarsí o Marc Bernal, fueron algunos de los que más disfrutaron de la experiencia. También Pedri y Ferran Torres, inseparables, se subieron juntos a varias atracciones.

Lamine, en PortAventura / FC BARCELONA

Antes de empezar a divertirse en el parque, Pedri y Ferran Torres también aprovecharon para visitar PortAventura Dreams Village y entregar un balón firmado por todo el equipo a los niños y familias beneficiarias de este proyecto de la Fundación PortAventura, que busca crear un espacio de recuperación emocional.

Los culés cenaran en el parque y después volverán a poner rumbo a Barcelona. Con esta visita a Tarragona, el Barça continúa una semana marcada por las celebraciones antes de poner el punto final a la temporada. Los de Hansi Flick disputarán este sábado el último encuentro de Liga en Mestalla ante un Valencia que todavía mantiene opciones reales de clasificarse para competición europea. El equipo volverá este viernes a los entrenamientos antes de viajar el sábado rumbo a la capital del Turia.