La plantilla del Barça celebra su 126º aniversario

El Barça tiene dos cosas a celebrar este sábado tras ganar al Alavés: el liderato provisional y su 126.º aniversario. Un 29 de noviembre, pero de 1899, nació el FC Barcelona con Joan Gamper al mando y hoy, 126 años después, los azulgranas siguen recordando ese día.

Antes del encuentro ya empezaron los eventos de celebración con un espectacular mosaico en las gradas del nuevo Spotify Camp Nou. Los 45.000 asistentes al encuentro enseñaron cartulinas al cielo de Barcelona con los colores azulgranas y la senyera. Los dos grandes símbolos de la historia del club.

En el palco, los culés juntaron a representantes de todas las secciones profesionales del club. Entrenadores, capitanes, directivos, todos se sentaron hoy para disfrutar del FC Barcelona - Alavés y celebrar su aniversario. Entre ellos estaba Xavi Pascual, el entrenador del equipo de baloncesto que volvió al Palau nueve años después.

Representantes de todas las secciones azulgranas celebraron el 126 aniversario del club en el palco / FCB

En el césped, dos goles de Dani Olmo y uno de Lamine Yamal, su primero en el Spotify Camp Nou, consiguieron sentenciar la victoria ante el Alavés. Un partido que empezó con un tempranero gol babazorro, pero que los culés supieron darle la vuelta. Con este resultado, el Barça se pone momentáneamente líder de la clasificación de Primera División a expensas de lo que haga el Real Madrid el domingo en Montilivi.

Cuando terminó el encuentro, toda la plantilla del primer equipo se hizo la fotografía con la tarta de aniversario para celebrar los 126 años de la historia del club. En la foto, además de Laporta, Masip, Flick y los jugadores, apareció otra de las estrellas de este club: CAT.

La mascota también está cumpliendo años, ya que fue creada la temporada pasada en honor de los 125 años del Barça. Por tanto, CAT también está de cumpleaños.